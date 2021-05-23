Altay - Altınordu finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

Altay ile Altınordu arasındaki final maçı 26 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Haber; AA
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Altay - Altınordu finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda
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23 Mayıs 2021 16:36
TFF 1. Lig'de Altınordu ile Altay'ın 26 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacağı play-off finalinin oynanacağı yer belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.


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