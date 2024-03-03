Alphonso Davies: 'Durumu tersine çevirebiliriz'

Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, Alman devinin içinde bulunduğu durumla ilgili konuştu.



Kanadalı yıldız futbolcu, bu durumu tersine çevirebilecek kalitelerinin olduğunu söyledi.



Davies yaptığı açıklamada, "Bu bir enerji, zihniyet ve açlık meselesi. Ayrıca ne kadar istediğimizle de ilgili. Bu durumu tersine çevirebilecek kaliteye sahibiz." ifadelerini kullandı.



Alman devi, ligde bir maçı eksik Leverkusen'in 7 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Bayern Münih bir sonraki maçını cumartesi günü Mainz ile oynayacak.





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