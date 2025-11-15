Alperen Şengün MVP yarışında yükselişte!

NBA MVP YARIŞINDA SON DURUM

İLK 10 LİSTEDE ŞU İSİMLER VAR

NBA'de Houston Rockets, sezona 7 galibiyet 3 mağlubiyetlik etkileyici bir başlangıç yaptı.Takımın bu çıkışında en büyük pay sahiplerinden biri ise milli yıldızımız Alperen Şengün oldu. Her maç istikrarlı performansıyla öne çıkan Alperen, ligin dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor.Normal sezonun tüm heyecanıyla devam ettiği dönemde NBA, haftalık MVP yarışı sıralamasının yeni bölümünü açıkladı. Alperen Şengün, listede bir sıra daha yükselerek 9. basamakta kendisine yer buldu.1 Nikola Jokic2 Shai Gilgeous-Alexander3 Giannis Antetokounmpo4 Luka Doncic5 Victor Wembanyama6 Cade Cunningham7 Donovan Mitchell8 Tyrese Maxey9 Alperen Şengün10 Jalen Brunson