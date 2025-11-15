14 Kasım
Finlandiya-Malta
0-1
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
0-062'
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
0-162'
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
2-163'
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
1-257'
14 Kasım
Polonya-Hollanda
1-160'

Alperen Şengün MVP yarışında yükselişte!

NBA'in güncel MVP sıralamasında Alperen Şengün bir basamak daha yukarı çıkarak 9. sıraya yerleşti

15 Kasım 2025 00:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Alperen Şengün MVP yarışında yükselişte!
NBA'de Houston Rockets, sezona 7 galibiyet 3 mağlubiyetlik etkileyici bir başlangıç yaptı.

Takımın bu çıkışında en büyük pay sahiplerinden biri ise milli yıldızımız Alperen Şengün oldu. Her maç istikrarlı performansıyla öne çıkan Alperen, ligin dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor.

NBA MVP YARIŞINDA SON DURUM

Normal sezonun tüm heyecanıyla devam ettiği dönemde NBA, haftalık MVP yarışı sıralamasının yeni bölümünü açıkladı. Alperen Şengün, listede bir sıra daha yükselerek 9. basamakta kendisine yer buldu.

İLK 10 LİSTEDE ŞU İSİMLER VAR


1 Nikola Jokic

2 Shai Gilgeous-Alexander

3 Giannis Antetokounmpo

4 Luka Doncic

5 Victor Wembanyama

6 Cade Cunningham

7 Donovan Mitchell

8 Tyrese Maxey

9 Alperen Şengün

10 Jalen Brunson

 

 

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
