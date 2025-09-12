12 Eylül
Alperen Şengün'e Shaq'ten de övgü geldi!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers'ta bir araya gelen Luka Doncic – LeBron James ikilisine övgüler yağdırırken, Kevin Durant'in Houston Rockets'a transferini "çok özel bir hamle" olarak nitelendirdi ve Alperen Şengün'ün yükselen yıldız olarak parladığını vurguladı.

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers'ta bir araya gelen Luka Doncic – LeBron James ikilisine övgüler yağdırırken, Kevin Durant'in Houston Rockets'a transferini "çok özel bir hamle" olarak nitelendirdi ve Alperen Şengün'ün yükselen yıldız olarak parladığını vurguladı.

Ünlü yorumcu Brandon "Scoop B" Robinson'a verdiği röportajda Shaq, ligde şu anda öne çıkan en büyük hikayeler üzerine düşüncelerini paylaştı. Konu başlıkları arasında Lakers'ın süper yıldız ikilisi LeBron ve Luka, yaz dönemindeki önemli transfer hamleleri ve yükselen genç yıldızlar yer aldı.

O'Neal, Luka Doncic ve LeBron James ikilisi hakkında sorulan soruya net bir yanıt verdi:
"Evet. Lig genelinde her zaman arka alanda bir yıldız ikili olmuştur. Ama burası Los Angeles. Burada şampiyonluk beklenir, o yüzden umarım bu yıl bunu başarabilirler," ifadelerini kullandı.


Lakers, bu yaz döneminde Luka Doncic'i kadrosuna katarak NBA'in en dikkat çekici hamlelerinden birine imza atmış ve LeBron James ile birlikte ligde büyük ses getiren bir süper yıldız ortaklığı oluşturmuştu.

Shaq, yaz döneminde en çok beğendiği hamlelerden birinin Kevin Durant'in Houston Rockets'a transferi olduğunu dile getirdi:
"Yaz dönemini çok takip etmem, ama muhtemelen Kevin Durant'in Houston'a gidişi çok özel bir şeye dönüşebilir."

Durant, NBA tarihinin en büyük yedi takımlı takas operasyonuyla Houston Rockets kadrosuna katılmıştı. Bu hamleyle Houston, genç çekirdeğiyle birlikte ligin en tehlikeli ekiplerinden biri haline gelmişti.

Shaq, kendisini "Pivotlar Birliği'nin Dundada'sı" olarak tanımlarken, pota altı oyuncularının süper yıldızlarla birleşmesinin ne kadar etkili olabileceğini vurguladı.

Houston Rockets'ın genç yıldızı Alperen Şengün'e özel bir parantez açan Shaq, şu ifadeleri kullandı:
"Türk Terminatör, biz ona böyle diyoruz. İsmini gerçekten çok seviyorum ve umarım Houston'da özel bir şey ortaya koyabilirler."

Shaq, Durant ve Alperen'in bir arada olmasının ligde rakipleri için büyük bir tehdit oluşturabileceğini belirterek, bu ikilinin durdurulamaz bir güç haline gelebileceğini söyledi.

Shaq, TNT'den ESPN'e geçiş süreci ve yeni programı hakkında da bilgi verdi.
"Haftada bir veya iki kez çekeceğimiz özel bir programımız olacak. Bizi kesinlikle ekranlarda göreceksiniz," diyerek yeni yayın dönemine dair beklentileri paylaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
