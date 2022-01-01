Alperen Þengün'e eski takým arkadaþlarýndan destek!

Milli basketbolcular Furkan Haltalý ve Sadýk Emir Kabaca, NBA'de forma giydiði Houston Rockets'ta sergilediði baþarýlý performansla dikkati çeken eski takým arkadaþlarý Alperen Þengün ile ilgili açýklamalarda bulundular.



Furkan Haltalý ile Sadýk Emir Kabaca, Banvit altyapýsýnda birlikte yetiþtikleri ve geçen sezon Beþiktaþ Icrypex'te beraber oynadýklarý Alperen Þengün'ün performansýyla ilgili AA muhabirine açýklamada bulundu.



Beþiktaþ Icrypex'te forma giyen Furkan Haltalý, Alperen ile Banvit altyapýsýnda tanýþtýðýný dile getirerek, "Alperen benim 5-6 yýllýk arkadaþým. Banvit'e ilk gittiðimde onunla tanýþtým, arkadaþ oldum. Haftada 2-3 defa konuþuyoruz. Gurur duyuyorum. NBA'de arkadaþýmý görmek ve orada ülkemizi temsil etmesi beni çok mutlu ediyor. Alperen çok çalýþýyordu, biraz da doðal yetenekleri var. Bu zamana kadar hep ayný takýmlarda oynadýk. Çok hýrslý birisidir, istediðini alýr. Alperen bu yýl iyi gidiyor, 1-2 yýl sonra çok daha iyi yerlerde olabileceðini düþünüyorum." diye konuþtu.



Furkan Haltalý, kendi oyun stilinin NBA'e göre olmadýðýný vurgulayarak, þunlarý kaydetti:



"Sezona kötü baþladým, istediðim gibi bir performans sergileyemedim. Þu an daha iyi olmaya çalýþýyorum. Doðru kararlar vermek gerekir. Benim oyun stilim NBA'e göre deðil. Daha çok savunma ve biraz da eski tip oynadýðým için Avrupa Ligi tarzýna yakýným. Çok çalýþarak Avrupa Ligi'nde iyi bir oyuncu olmak isterim."



A Milli Basketbol Takýmý'nýn kadrosunda yer alan 19 yaþýndaki oyuncu, FIBA 2023 Dünya Kupasý Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile yapacaklarý maçlarla ilgili de "Gruptan çýkmak için çok önemli iki maç. Kaybetme lüksümüz yok, elimizden geleni yapacaðýz. Ýki maçý da kazanmak istiyoruz." deðerlendirmesinde bulundu.



Sadýk Emir Kabaca: "(Alperen) Kendini sürekli geliþtirdi"



Galatasaray Nef'te oynayan Sadýk Emir Kabaca da Alperen Þengün'ün hýrslý bir yapýya sahip olduðunu anlatarak, "Her idmanda, her maçta sürekli kazanmak için oynuyordu. Bu mantaliteyle oynadýðý için kendini sürekli geliþtirdi. Orada zamanla çok daha iyi olacaðýna inanýyorum, emeðinin karþýlýðýný alýyor." ifadelerini kullandý.



Kendisinin de önemli hedefleri olduðunu vurgulayan 21 yaþýndaki basketbolcu, sözlerini þöyle sürdürdü:



"Geliþtirmem gereken noktalar var. Þu ana kadar elimden geleni yapmaya ve takýmýma yardýmcý olmaya çalýþýyorum. Zamanla daha iyiye gideceðimi düþünüyorum. Ekrem (Memnun) aðabeyin bana güvendiðini hissettiðim için daha özgüvenli ve daha iyi oynuyorum. Kendimi Türkiye'de ve Avrupa'da kanýtlamak istiyorum. Burada iz býrakan, insanlarýn hatýrlayacaðý bir oyuncu olmayý hedefliyorum. Avrupa Ligi'nde kazanmaya oynayan takýmlarda önemli bir oyuncu olmak istiyorum. Nikola Mirotic, Shengelia tarzýnda bir oyuncu olmak istiyorum."



Sadýk Emir Kabaca, Yunanistan ile yapacaklarý maçlarla ilgili olarak da "Yunanistan kuvvetli bir takým. Özellikle buradaki maçý seyircimizin desteðiyle kazanmak istiyoruz. Genç bir kadromuz var. Bu gençliði ve enerjimizi kullanarak elimizden geleni yapacaðýz." þeklinde görüþ belirtti.







