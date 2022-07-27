Alper Ulusoy, sadece VAR hakemi oldu

Alper Ulusoy, sadece Video Hakem Sistemi (VAR) kadrosunda görev alacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Ulusoy'un VAR kadrosunda yer almak için dilekçe verdiğini ve Merkez Hakem Kurulu'nun da bu dilekçeyi onayladığını açıkladı.



Alper Ulusoy alınan kararla birlikte, TFF'nin VAR hakemi ile sahada görev alan hakemleri ayırma projesinin hayata geçen ilk örneği oldu.





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