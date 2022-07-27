Alper Ulusoy, sadece VAR hakemi oldu

TFF, hakem Alper Ulusoy'un kendi isteği doğrultusunda VAR kadrosuna geçmek istediğini ve bu isteğin kabul edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alper Ulusoy, sadece VAR hakemi oldu
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27 Temmuz 2022 17:04
Alper Ulusoy, sadece Video Hakem Sistemi (VAR) kadrosunda görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ulusoy'un VAR kadrosunda yer almak için dilekçe verdiğini ve Merkez Hakem Kurulu'nun da bu dilekçeyi onayladığını açıkladı.

Alper Ulusoy alınan kararla birlikte, TFF'nin VAR hakemi ile sahada görev alan hakemleri ayırma projesinin hayata geçen ilk örneği oldu.

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