Alper Uludağ, MKE Ankaragücü'ne geri döndü

MKE Ankaragücü, sol bek Alper Uludağ ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon sonunda takımdan ayrılan 33 yaşındaki oyuncu, Sakaryaspor macerasının ardından yeniden başkent ekibine döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alper Uludağ, MKE Ankaragücü'ne geri döndü
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13 Eylül 2024 23:23
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sol bek Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı.

Geçen sezonun sonunda MKE Ankaragücü'nden ayrılarak Sakaryaspor ile anlaşan Alper, başkent ekibine geri döndü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandı.

Belçika'da doğan, profesyonel kariyerine ise Almanya'da adım atan Alper, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor, Akhisarspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Adana Demirspor ve Giresunspor kulüplerinde oynadı.

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