Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sol bek Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı.



Geçen sezonun sonunda MKE Ankaragücü'nden ayrılarak Sakaryaspor ile anlaşan Alper, başkent ekibine geri döndü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandı.



Belçika'da doğan, profesyonel kariyerine ise Almanya'da adım atan Alper, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor, Akhisarspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Adana Demirspor ve Giresunspor kulüplerinde oynadı.





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