Türkiye Kayak Federasyonunun 2022 faaliyet programı kapsamında Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi.



Palandöken Kayak Merkezi'nde 19 ilden 190 sporcunun katılımıyla 2 gün süren organizasyonda kayakçılar, son gün yarışlarında etkili olan kar yağışı ve yoğun sis altında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.



Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:



Büyük erkekler:



1- Bünyamin Çelik



2- Muhammed Fuat Kazanç



3- Erke Eren Besler



Büyük kadınlar:



1- Melek Cemre Ergün



2- Beyza Çemlek



3- Edanur Ayça Soylu



18 yaş altı erkekler:



1- Demirkan Hasırcı



2- Mahmut Kazanç



3- Salih Yusuf Kartaltepe



18 yaş altı kızlar:



1- Ceren Reyhan Yıldırım



2- Eda Şamgül



3- Ada Göney



16 yaş altı erkekler:



1- Deniz Yazgan



2- Can Göydaş



3- Erim Tüfekçi



16 yaş altı kızlar:



1- Serra Nur Kartal



2- Aysel Damla Örs



3- Ada Hasırcı



14 yaş altı erkekler:



1- Rıfat Hamza Taş



2- Kemal Berk Alaftargil



3- Ali Efe Sertepe



14 yaş altı kızlar:



1- Pera Deniz Özhun



2- Elif Çelik



3- Yaprak Nur Seylan



12 yaş altı erkekler



1- Eren Okumuş



2- Muhammed Emir Keskin



3- Ömer Faruk Karadoğan



12 yaş altı kızlar



1- Hayat Çelik



2- Feriha Defne Çelebi



3- Elis Kayışlı





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