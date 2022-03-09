Türkiye Kayak Federasyonunun 2022 faaliyet programı kapsamında Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Palandöken Kayak Merkezi'nde 19 ilden 190 sporcunun katılımıyla 2 gün süren organizasyonda kayakçılar, son gün yarışlarında etkili olan kar yağışı ve yoğun sis altında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:
Büyük erkekler:
1- Bünyamin Çelik
2- Muhammed Fuat Kazanç
3- Erke Eren Besler
Büyük kadınlar:
1- Melek Cemre Ergün
2- Beyza Çemlek
3- Edanur Ayça Soylu
18 yaş altı erkekler:
1- Demirkan Hasırcı
2- Mahmut Kazanç
3- Salih Yusuf Kartaltepe
18 yaş altı kızlar:
1- Ceren Reyhan Yıldırım
2- Eda Şamgül
3- Ada Göney
16 yaş altı erkekler:
1- Deniz Yazgan
2- Can Göydaş
3- Erim Tüfekçi
16 yaş altı kızlar:
1- Serra Nur Kartal
2- Aysel Damla Örs
3- Ada Hasırcı
14 yaş altı erkekler:
1- Rıfat Hamza Taş
2- Kemal Berk Alaftargil
3- Ali Efe Sertepe
14 yaş altı kızlar:
1- Pera Deniz Özhun
2- Elif Çelik
3- Yaprak Nur Seylan
12 yaş altı erkekler
1- Eren Okumuş
2- Muhammed Emir Keskin
3- Ömer Faruk Karadoğan
12 yaş altı kızlar
1- Hayat Çelik
2- Feriha Defne Çelebi
3- Elis Kayışlı
Palandöken Kayak Merkezi'nde 19 ilden 190 sporcunun katılımıyla 2 gün süren organizasyonda kayakçılar, son gün yarışlarında etkili olan kar yağışı ve yoğun sis altında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:
Büyük erkekler:
1- Bünyamin Çelik
2- Muhammed Fuat Kazanç
3- Erke Eren Besler
Büyük kadınlar:
1- Melek Cemre Ergün
2- Beyza Çemlek
3- Edanur Ayça Soylu
18 yaş altı erkekler:
1- Demirkan Hasırcı
2- Mahmut Kazanç
3- Salih Yusuf Kartaltepe
18 yaş altı kızlar:
1- Ceren Reyhan Yıldırım
2- Eda Şamgül
3- Ada Göney
16 yaş altı erkekler:
1- Deniz Yazgan
2- Can Göydaş
3- Erim Tüfekçi
16 yaş altı kızlar:
1- Serra Nur Kartal
2- Aysel Damla Örs
3- Ada Hasırcı
14 yaş altı erkekler:
1- Rıfat Hamza Taş
2- Kemal Berk Alaftargil
3- Ali Efe Sertepe
14 yaş altı kızlar:
1- Pera Deniz Özhun
2- Elif Çelik
3- Yaprak Nur Seylan
12 yaş altı erkekler
1- Eren Okumuş
2- Muhammed Emir Keskin
3- Ömer Faruk Karadoğan
12 yaş altı kızlar
1- Hayat Çelik
2- Feriha Defne Çelebi
3- Elis Kayışlı