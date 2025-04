Alp Aksoy, FIA Avrupa Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışına çıkıyor

Türkiye'nin genç milli sporcuları arasında olan Alp Aksoy, 2025 sezonunda geçtiğimiz sene de yarıştığı FIA Avrupa Şampiyonası'nda yarışmaya hazırlanıyor. Aksoy, 3-6 Nisan tarihleri arasında Prema Racing takımı ile İspanya'da yarışacak.



2024 yılında birçok farklı seride önemli başarılarına imza atan genç pilot, 2025'te gelişim serilerinin en iyi takımlarından olan Prema Racing ile anlaştı. Yeni yıla hızlı bir giriş yapan Aksoy, serideki ilk yarışına bu hafta sonu İspanya'daki Campillos International Karting Pisti'nde çıkıyor. Aksoy, seride OK kategorisinde yarışıyor.



Alp Aksoy, WSK Super Serisi'nde yükselen ivmesiyle adından söz ettirirken Champions of The Future Serisi ile beraber FIA Avrupa Şampiyonası'nda da yarışarak başarısını pekiştirmeyi planlıyor.



ALP AKSOY, İLK YARIŞINA İSPANYA'DA ÇIKACAK



Dünyanın dört bir yanından genç yeteneklerin yarıştığı seride pilotlar, podyum mücadelesi için kıyasıya rekabet edecek.



Yarış haftası ile ilgili genç pilot, "Bu hafta FIA Avrupa Şampiyonası'nda yarışma fırsatım olacak ve gerçekten çok heyecanlıyım! Bu sezon hedefim her zaman en iyi şekilde mücadele etmek ve podyumda yer almak. Tüm takımımın desteği ve sıkı çalışmalarıyla bu yarışa oldukça hazır hissediyorum. Her bir antrenmanda daha iyiye gitmek, her virajda sınırları zorlamak ve en iyi zamanı elde etmek için elimden geleni yaptım. Şimdi sıra, bu emeklerin karşılığını alıp podyumda yer almakta" dedi.