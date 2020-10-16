'Alo, ben Emre abin' şovu sürecek

Geçmiş dönemde yaşanan transfer hatalarından ders çıkaran Fenerbahçe, "Bizde transfer bitmez" sözünü gerçeğe uyarlamakta kararlı.



Bu sezon 18 transfer yapan, bir o kadar da oyuncu gönderen sarı-lacivertliler, yeni takviyeler için de planlamayı yapmış durumda. Tatile çıkan Emre Belözoğlu, sportif direktörlük koltuğuna resmen oturduktan sonra gaza basacak. Öncelikli hedef, ilk 11'de banko oynayabilecek isimler. Elbette yaz döneminde olduğu gibi, bonservis bedeli olmayan isimler ilk sırada.



ÖNCELİK STOPERDE



Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda mukavelesi bitecek isimlerle ocak ayında masaya oturup işi erken bitirmeyi hedefliyor. Yaş ortalamasını düşürmek üzere de çalışmalar yapan sarı-lacivertliler, kemik kadronun üzerine 2-3 takviye yaparak yola devam edecek.



Fenerbahçe, transferleri ucuza kapatmak ve hazırlık döneminde takıma katılmalarını sağlamak arzusunda. Emre Belözoğlu'nun sır gibi saklanan listesinin ilk sırasında yer alan isimlerin stoper ve sağ açık oyuncuları olduğu öne sürülüyor.



