Alman yıldızdan maç sonu itiraf: "Türkler bizi korkuttu"

A Milli Takım'ın Almanya'yı deplasmanda 3-2 yendiği maçın ardından Alman oyunculardan Niclas Füllkrug ve Kai Havertz açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Alman yıldızdan maç sonu itiraf: 'Türkler bizi korkuttu'
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19 Kasım 2023 11:48
A Milli Takım'ın Almanya'yı deplasmanda 3-2 yendiği maçın ardından Alman oyunculardan Niclas Füllkrug ve Kai Havertz çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TÜRKLER BİZİ KORKUTTU"

Türk Milli Takımı'nın maçı çok istediğini söyleyen Niclas Füllkrug, "Berlin'de bir deplasman maçına çıktık resmen. Türkler çok duygulu oynadı ve neredeyse her ikili mücadelede tribünden alkış aldılar. Bu bazılarımızı korkuttu mu bilmiyorum. Bu maçta normalden biraz daha atak oynamaya çalıştık çünkü Avrupa Şampiyonası'nda daha esnek olmalıyız. Maalesef çok vaktimiz yok. Nagelsmann ile sadece 5 kez idmana çıkabildik. Bu yüzden şu anda her şeyin mükemmel olmadığını söyleyebilirim." dedi.

PENALTI POZİSYONU İÇİN AÇIKLAMA

A Milli Takım'ın 3. golüne sebep olan penaltıya sebep olan Kai Havertz ise "Penaltı pozisyonundan sonra hakemle konuşmaya çalıştım ama bana cevap vermedi. Biraz ilginç hissettirdi bu pozisyon çünkü ben topu görmemiştim bile. Kolum o kadar da açılmamış gibi gelmişti." ifadelerini kullandı.
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