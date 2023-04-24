Alioski: 'Kafamızı kaldırmalıyız'

Fenerbahçe'nin sol beki Ezgjan Alioski, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.



Alioski, "İstediğimiz gibi bitiremedik. Avantajımız olacaktı kazansaydık. Her şey bitmedi. Daha oynayacağımız maçlar var. Sezon daha bitmedi. Bizler açısından çok zor bir akşamdı. Yaralandık, üzüldük. Bizler inanmaya devam edeceğiz. Futbol böyle bir şey. Daha önce de karakter gösterdik. Geriden gelip kazandığımız maçlar vardı. Bu karakteri gösterdik ama bugün maalesef şans bizden yana değildi. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Umut daima var. Sezon sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" sözlerini kullandı.



Makedon sol bek, açıklamalarını, "Sonraki maça hazırlanmalıyız. Bu kayıptan sonra sakin kalmamız, kafaları kaldırmamız gerekiyor. Daha 5 maç oynayacağız. İnanıyoruz, sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadeleriyle tamamladı.





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