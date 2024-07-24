Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Başkanı!

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi, Ali Koç yeniden başkan seçildi.
Ali Koç'un görevi bırakması nedeniyle toplantıda tüm kulüp başkanları, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın gelecek dönemde Kulüpler Birliği Başkanı olmasını istedi. Ancak Hasan Arat, Beşiktaş'taki yoğun mesai nedeniyle bu talebi teşekkür ederek geri çevirdi ve Ali Koç'un göreve devam etmesini istedi.
Bu gelişmenin ardından 19 kulüpten 18'i Ali Koç'a destek verdi. Ali Koç için destek vermeyen tek kulüp Galatasaray oldu. Galatasaray adına toplantıya katılan ikinci başkan Metin Öztürk, Ali Koç için ret oyu verdi.
ALİ KOÇ: "TEKLİFİ GERİ ÇEVİREMEDİM"
Yeniden başkan olmasıyla ilgili açıklama yapan Ali Koç "Geçen seferde çoğumuz Hasan Başkan'ı istiyordu. TFF seçimi sonrasına bıraktık. İstisnasız tüm kulüpler Hasan Başkan'ı istiyordu. Neredeyse evet diyecekti. Yönetimiyle istişare yaptı. Seçimi ve kulübe daha fazla vakit ayırmak istemesinden dolayı istemedi. Benim devam etme gibi düşüncem yoktu. Kulüp başkanlarımızın teveccühü, güveni, yoğun baskısı nedeniyle geri çeviremedim." dedi.
"İBRAHİM BEY VE EKİBİNE HAYIRLI OLSUN"
Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun olması hakkında konuşan Ali Koç "Ayrılan federasyonla sevabıyla günahıyla ters düştüğümüz noktalar oldu. En çok Fenerbahçe ile ters düştü. Samimiyetle verilmiş bir emek vardır. Gönüllü bir iştir. Kamuoyunda her saat hedefte olan bir pozisyondur. Futbol için harcadıkları mesai nedeniyle teşekkür ediyorum. Yeni gelen İbrahim Bey ve ekibine hayırlı uğurlu olsun. İnşallah dedikleri gibi Türk futbolundaki adaleti sağlamak için büyük adımlar atarlar. Bizler de Kulüpler Birliği olarak söylenen hedefleri bizim işimize gelir." açıklamasını yaptı.
"BİZİM FAZLA SÖZ HAKKIMIZ OLMALI"
Federasyona destek olunması gerektiğini söyleyen Ali Koç "Hepimiz el birliğiyle yeni federasyona destek olmalıyız. İnşallah iyi işler yaparlar. Şöyle bir döneme girmeliyiz, geç bile kaldık, kulüplerin yani futbolun en önemli paydaşlarının futbolun geleceğiyle ilgili alınacak kararlarda çok daha fazla söz sahibi olacağı döneme geldik. Avrupa'da da böyle. Avrupa turnuvalarında, Avrupa Kulüpler Birliği UEFA üstünde söz sahibi. İnşallah benzer iklimi Türkiye'de de sağlarız." dedi.
ALİ KOÇ'TAN YABANCI KURALI AÇIKLAMASI
Ali Koç, yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından yabancı kuralıyla ilgili, "Bir evvelki federasyonun kulüplere bir diretmesi, bizim kabul etmediğimiz şeyleri masaya sürmesi gibi bir şey yok. Hep beraber müşterek karar verdik. Geldiğimiz nokta itibarıyla kulüplere vaat olarak bu konuda yardımcı olacağını söylemiş. Aslında 10'dan fazla yabancısı olan herkese yarayan bir karar. Aynı zamanda da yeni kuralın uygulanacağını düşünerek transfer stratejisini planlayan kulüpler için bir dezavantaj. Bunlardan biri biziz. Burada önemli olan hepimizin menfaati. Bu kural olacağı zaman ayrılacak oyuncular için pazarlık gücümüz düşüyordu. Bu bir nebze nefes aldıracaktır." dedi.
"GALATASARAY HARİÇ 18 KULÜP..."
Seçimle ilgili konuşan Murat Sancak "Maalesef Hasan Başkanım, Beşiktaş'ın yoğunluğundan, 7 ay sonra seçim olacağından, kulübüne de daha fazla vakit ayırmak istemesinden dolayı aday olmak istemedi. Bunun üzerine halihazırda bulunan kulüplerden tamamı Ali Bey'in aday olmasını istedi. Sağ olsun kırmadı. 19 kulübün 18'i Ali Başkan lehinde, Galatasaray hariç, oy kullandı." ifadelerini kullandı.
YÖNETİM KURULU'NDA YER ALAN İSİMLER
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, toplantının ardından, "8 yönetim kurulu üyemiz var, Ali Koç ile birlikte. Murat Sancak, Murat Özkaya, İbrahim Turgut, Mehmet Fatih Saraç, Sinan Boztepe, Mehmet Sepil, Yüksel Yıldırım, Göksel Gümüşdağ. Hayırlı uğur olsun." diye konuştu.
"TÜRK FUTBOLU İÇİN HAYIRLISI OLSUN"
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, "Hayırlısı oldu. Türk futbolu için hayırlısı olsun. Türk futbolunun işi çok zor. Üstesinden gelmemiz lazım. En kısa zamanda doğru bir şekilde yapılanmalıyız. Barış ve mutluluk olsun. Seyir zevki alalım. Güzel maçlar olsun. Sezon hayırlı olsun." sözlerini sarf etti.
Ali Koç'un görevi bırakması nedeniyle toplantıda tüm kulüp başkanları, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın gelecek dönemde Kulüpler Birliği Başkanı olmasını istedi. Ancak Hasan Arat, Beşiktaş'taki yoğun mesai nedeniyle bu talebi teşekkür ederek geri çevirdi ve Ali Koç'un göreve devam etmesini istedi.
Bu gelişmenin ardından 19 kulüpten 18'i Ali Koç'a destek verdi. Ali Koç için destek vermeyen tek kulüp Galatasaray oldu. Galatasaray adına toplantıya katılan ikinci başkan Metin Öztürk, Ali Koç için ret oyu verdi.
ALİ KOÇ: "TEKLİFİ GERİ ÇEVİREMEDİM"
Yeniden başkan olmasıyla ilgili açıklama yapan Ali Koç "Geçen seferde çoğumuz Hasan Başkan'ı istiyordu. TFF seçimi sonrasına bıraktık. İstisnasız tüm kulüpler Hasan Başkan'ı istiyordu. Neredeyse evet diyecekti. Yönetimiyle istişare yaptı. Seçimi ve kulübe daha fazla vakit ayırmak istemesinden dolayı istemedi. Benim devam etme gibi düşüncem yoktu. Kulüp başkanlarımızın teveccühü, güveni, yoğun baskısı nedeniyle geri çeviremedim." dedi.
"İBRAHİM BEY VE EKİBİNE HAYIRLI OLSUN"
Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun olması hakkında konuşan Ali Koç "Ayrılan federasyonla sevabıyla günahıyla ters düştüğümüz noktalar oldu. En çok Fenerbahçe ile ters düştü. Samimiyetle verilmiş bir emek vardır. Gönüllü bir iştir. Kamuoyunda her saat hedefte olan bir pozisyondur. Futbol için harcadıkları mesai nedeniyle teşekkür ediyorum. Yeni gelen İbrahim Bey ve ekibine hayırlı uğurlu olsun. İnşallah dedikleri gibi Türk futbolundaki adaleti sağlamak için büyük adımlar atarlar. Bizler de Kulüpler Birliği olarak söylenen hedefleri bizim işimize gelir." açıklamasını yaptı.
"BİZİM FAZLA SÖZ HAKKIMIZ OLMALI"
Federasyona destek olunması gerektiğini söyleyen Ali Koç "Hepimiz el birliğiyle yeni federasyona destek olmalıyız. İnşallah iyi işler yaparlar. Şöyle bir döneme girmeliyiz, geç bile kaldık, kulüplerin yani futbolun en önemli paydaşlarının futbolun geleceğiyle ilgili alınacak kararlarda çok daha fazla söz sahibi olacağı döneme geldik. Avrupa'da da böyle. Avrupa turnuvalarında, Avrupa Kulüpler Birliği UEFA üstünde söz sahibi. İnşallah benzer iklimi Türkiye'de de sağlarız." dedi.
ALİ KOÇ'TAN YABANCI KURALI AÇIKLAMASI
Ali Koç, yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından yabancı kuralıyla ilgili, "Bir evvelki federasyonun kulüplere bir diretmesi, bizim kabul etmediğimiz şeyleri masaya sürmesi gibi bir şey yok. Hep beraber müşterek karar verdik. Geldiğimiz nokta itibarıyla kulüplere vaat olarak bu konuda yardımcı olacağını söylemiş. Aslında 10'dan fazla yabancısı olan herkese yarayan bir karar. Aynı zamanda da yeni kuralın uygulanacağını düşünerek transfer stratejisini planlayan kulüpler için bir dezavantaj. Bunlardan biri biziz. Burada önemli olan hepimizin menfaati. Bu kural olacağı zaman ayrılacak oyuncular için pazarlık gücümüz düşüyordu. Bu bir nebze nefes aldıracaktır." dedi.
"GALATASARAY HARİÇ 18 KULÜP..."
Seçimle ilgili konuşan Murat Sancak "Maalesef Hasan Başkanım, Beşiktaş'ın yoğunluğundan, 7 ay sonra seçim olacağından, kulübüne de daha fazla vakit ayırmak istemesinden dolayı aday olmak istemedi. Bunun üzerine halihazırda bulunan kulüplerden tamamı Ali Bey'in aday olmasını istedi. Sağ olsun kırmadı. 19 kulübün 18'i Ali Başkan lehinde, Galatasaray hariç, oy kullandı." ifadelerini kullandı.
YÖNETİM KURULU'NDA YER ALAN İSİMLER
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, toplantının ardından, "8 yönetim kurulu üyemiz var, Ali Koç ile birlikte. Murat Sancak, Murat Özkaya, İbrahim Turgut, Mehmet Fatih Saraç, Sinan Boztepe, Mehmet Sepil, Yüksel Yıldırım, Göksel Gümüşdağ. Hayırlı uğur olsun." diye konuştu.
"TÜRK FUTBOLU İÇİN HAYIRLISI OLSUN"
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, "Hayırlısı oldu. Türk futbolu için hayırlısı olsun. Türk futbolunun işi çok zor. Üstesinden gelmemiz lazım. En kısa zamanda doğru bir şekilde yapılanmalıyız. Barış ve mutluluk olsun. Seyir zevki alalım. Güzel maçlar olsun. Sezon hayırlı olsun." sözlerini sarf etti.
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