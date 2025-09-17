Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılacak başkanlık seçimi için yönetim kurulu listesini açıkladı.
Ali Koç'un açıklanan yeni yönetim kurulu listesinde vefat eden Mehmet Dereli dışında Hamdi Akın ve Sait Ergun Özen yer almadı.
Yeni listede Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin ve Muzaffer Kerem Ersoy yer aldı.
