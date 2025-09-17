17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni yönetim kurulu listesini açıkladı.

calendar 17 Eylül 2025 09:54 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 09:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılacak başkanlık seçimi için yönetim kurulu listesini açıkladı.

Ali Koç'un açıklanan yeni yönetim kurulu listesinde vefat eden Mehmet Dereli dışında Hamdi Akın ve Sait Ergun Özen yer almadı.

Yeni listede Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin ve Muzaffer Kerem Ersoy yer aldı. 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
