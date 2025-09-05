05 Eylül
Ali Koç'tan Abdullah Kiğılı'ya Futbol A.Ş. daveti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni dönemde Futbol A.Ş. yönetimini genişletmeyi planlıyor. İlk teklif, camianın tecrübeli ismi Abdullah Kiğılı'ya gitti.

Fenerbahçe'de yaklaşan kongre öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni dönemde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Bu kapsamda yönetim kurulu üye sayısının artırılması gündemde. Başkan Ali Koç'un ilk teklif götürdüğü isim ise Fenerbahçe camiasının yakından tanıdığı, daha önce de çeşitli görevlerde bulunmuş olan Abdullah Kiğılı oldu.

Yeni dönemde Futbol A.Ş.'de daha geniş katılımlı bir yönetim hedefleyen Ali Koç'un, Abdullah Kiğılı dışında başka isimlerle de temas kurması bekleniyor.

Kiğılı'nın teklife nasıl yanıt vereceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

YÖNETİME ALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seçimde Ankaralı önemli iş insanlarından Özgür Peker'i yönetim listesine almak istiyor. İkili arasında görüşme oldu.


Fenerbahçe'de yeni yönetim listesinde, Futbol AŞ'de olan Nezih Barut'un da olması bekleniyor.

