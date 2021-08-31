Ali Koç: "Messi'yi Süper Lig aldı"

Ali Koç yayıncı kuruluşun Süper Lig kulüplerine son yıllarda yaptığı indirimlerin toplamının Messi'nin PSG'ye maliyeti kadar olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç: 'Messi'yi Süper Lig aldı'
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31 Ağustos 2021 23:18

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haber Global'de katıldığı canlı yayında yayın ihalesiyle ilgili yaşanan sorunu dile getirdi.

Ali Koç, mevcut yayıncı kuruluşun Süper Lig kulüplerine yaptığı indirimlerin toplamının Messi'nin PSG'ye transferine eşdeğer olduğunu söyledi.

Ali Koç'un konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"Bizi yayıncıya karşı koruyabilecek tek merci TFF. Ancak federasyon sanki yayıncı kuruluşun federasyonu. Ben ağır bir laf kullanacağım. Herhangi bir ihalede, şartlara uyulmadığı zaman ne olur, teminat alınır. Teminat bırakılmış. Şartlar yerine gelmediği zaman gelmesi için hamleleri yaparsınız. Şartları yerine getirmeyen için kulüplere baskı yapmazsınız. Başka yerde olsa ihaleye fesat karıştırılıyor dersiniz. Yayıncıya kızmayın. Kendi menfaati için dibine kadar pazarlık yapıyor. Son 2 yılda yapılan indirimlerle Messi'nin transferini Türk kulüpleri yaptı."


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