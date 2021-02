Ali Koç: 'Fenerbahçe üstüne koyarak gidiyor'

Fenerbahçe Kulübü yöneticileri, Hatay'ın Belen ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanları fidanla buluşturdu.



Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine, kulüp başkanı Ali Koç'un yanı sıra sarı-lacivertli yönetim kurulu üyeleri, futbol A takım idari koordinatörü Selçuk Şahin, idari menajer Volkan Ballı ve takım kaptanı Gökhan Gönül de katıldı.



Başkan Ali Koç, burada yaptığı konuşmada, ormanlar için dayanışma ruhu sergilendiğini söyledi.



Geçen yıl çıkan yangınların 3 ilçeye sıçradığını ve 500 ailenin bundan olumsuz etkilendiğini hatırlatan Koç, fidan dikimine katılan herkese teşekkür etti.



Koç, "Türkiye olarak bir dayanışma ruhu sergileyerek sadece biz değil, burayı ziyaret eden tüm kulüpler, buranın normalleşmesi ve doğanın rehabilitasyonunda herkes kendi imkanları çerçevesinde katkı vermeye çalıştı, çalışıyor. Bizler de kendi derneklerimizin inisiyatifiyle Türkiye'nin muhtelif illerinde Fenerbahçe'yi temsil eden, Fenerbahçe zenginliğinin bir parçası olan derneklerimizin 35 bin fidan bağışı için temsili fidan dikme törenine geldik. İnşallah buranın tez zamanda normale dönmesinde Fenerbahçelilerin de çorbada tuzu olur." ifadelerini kullandı.



"İnşallah yarın dostluğun kazanacağı, güzel bir maç olur"



Fenerbahçe'nin kentte ilk defa Hatayspor ile maç yapacağını dile getiren Koç, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmanın zorlu geçtiğini ve 0-0 tamamlandığını anımsattı.



Hatayspor'un oynadığı futbolla futbolseverlerin gönlünde taht kurduğunu aktaran Koç, "Biz Fenerbahçe olarak sezon başından beri heyecanla bu deplasmanı bekliyorduk, geldik. İnşallah yarın dostluğun kazanacağı, güzel bir maç olur. İnşallah her iki kulüp için de sezon sonu en hayırlısı neyse o olur." diye konuştu.



Başkan Ali Koç, kentte bulunmaktan dolayı mutlu ve memnun olduklarını sözlerine ekledi.



Vali Doğan: "Yarınki maçın çok heyecanlı olacağını düşünüyorum"



Hatay Valisi Rahmi Doğan, Fenerbahçe Kulübünü kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kentin geçen yıl yaz aylarında çok büyük orman yangınları atlattığını ve Türkiye'nin her yerinden yanan alanlar için fidan bağışı yapıldığını anımsatan Vali Doğan, şunları kaydetti:



"Fenerbahçe Spor Kulübü de Türkiye'nin her tarafından topladığı 35 bin fidanı bize bağışladı. Bugün de sembolik olarak 200 fidanı burada toprakla buluşturacağız. Ben emeği geçen başta Sayın Başkan olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve Fenerbahçe taraftarlarına şükranlarımı sunuyorum. Hatayspor bu sene Süper Lig'e çıktı ve Süper Lig'e renk kattı, heyecan getirdi. Bütün takımlar, Hatayspor maçını hesaplıyor, strateji üretiyor, ne yapmak gerektiğini de çalışıyor. Çok iyi bir takım kurduk, iyi bir mücadele veriyoruz. Yarınki maçın da çok heyecanlı ve güzel olacağını düşünüyorum."



Konuşmaların ardından belirlenen alana fidan dikimi yapıldı. Başkan Koç, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.



Etkinliğe, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, kaymakamlar ve taraftarlar da katıldı.