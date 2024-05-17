Ali Koç başkanlık başvurusunu tamamladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adaylık sürecini tamamladıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Ali Koç başkanlık başvurusunu tamamladı
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17 Mayıs 2024 18:38
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran 2024 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkan adaylığı başvurusu için tüzükte koşul sunulan imzaların Yüksek Divan Kurulu'na teslim edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"8-9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda, Başkan adaylığı başvurusu için tüzüğümüzde koşul sunulan imzalar, bugün itibariyle Yüksek Divan Kurulu Başkanlığımıza teslim edilmiştir.

Yüksek katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Olağan Seçimli Genel Kurulumuzun, 2018 yılından itibaren güçlenen Fenerbahçe demokrasisine yakışır bir şekilde hayata geçmesini; seçim sonuçlarının şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim."

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