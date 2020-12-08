TFF 1. Lig'de Bandırmaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Bursaspor oldu.Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Özer Hurmacı ve 52. dakikada Ali Akman kaydetti. 18 yaşındaki Ali Akman, 4 haftalık gol hasretini bitirirken, bu sezon ligde 8. golüne ulaştı. Yeşil-beyazlıların 34 yaşındaki tecrübeli ismi Özer Hurmacı ise bu sezon ilk golünü attı.Öte yandan karşılaşmada ev sahibi Bandırmaspor'un golü 69. dakikada (penaltıdan) İshak Çakmak attı.Ligde 2 maç sonra kazanan, deplasmanda ise 5 haftalık galibiyet hasretine son veren Bursaspor puanını 17'ye yükseltti. Bandırmaspor 12 puanda kaldı.TFF 1. Lig'de gelecek hafta Bandırmaspor, Boluspor'a konuk olacak. Bursaspor, Samsunspor'u ağırlayacak.Bandırma 17 EylülÇağdaş Altay, Sezgin Çınar, Özcan SultanoğluZülküf Özer, Berat Satılmış (Dk. 46 Hakan Bilgiç), Pote, İshak Çakmak, Landel (Dk. 86 Fırat Arıkan), Doğan Can Davas (Dk. 75 Selçuk Alibaz), Onur Akbay, Rayo (Dk. 46 Traore), Halilovic, Mehmet Yiğit, Abdurrahim DursunMehmet Ataberk Dadakdeniz (Dk. 46 Canberk Yurdakul), Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Ramazan Keskin (Dk. 90 Ozan İsmail Koç), Burak Kapacak (Dk. 84 Çağatay Yılmaz), Özer Hurmacı (Dk. 66 Recep Aydın), Ali Akman, Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak, Batuhan Kör (Dk. 66 Tuğbey Akgün)Dk. 45 Özer Hurmacı, Dk. 52 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 68 İshak Çakmak (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)Dk. 44 Burak Kapacak, Dk. 64 Canberk Yurdakul, Dk. 90+3 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 57 Halilovic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)