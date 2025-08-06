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Ali Akman, Ankara Keçiörengücü'nde!

Ankara Keçiörengücü, son olarak Çorum FK forması giyen Ali Akman ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

calendar 06 Ağustos 2025 13:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ali Akman, Ankara Keçiörengücü'nde!
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Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, santrfor Ali Akman'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Çorum FK forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ali Akman'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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