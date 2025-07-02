Alexandre Lacazette'in yeni adresi

Fransız golcü Alexandre Lacazette, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.



Lyon ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu, Suudi Pro Lig'in yeni takımı Neom SC ile anlaşmaya vardı. Transfer, kulübün sosyal medya hesabından "Keskin nişancı Alexandre Lacazette burada" ifadesiyle duyuruldu.





Geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla 42 maça çıkan Lacazette, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Deneyimli santrfor, güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle dikkat çekerken, Neom'un hücum hattına önemli bir güç katması bekleniyor.



