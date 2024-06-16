Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye geri dönüyor

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain'in Türkiye macerası kısa sürecek gibi duruyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye geri dönüyor
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16 Haziran 2024 12:30
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain'in Türkiye macerası kısa sürecek gibi duruyor.

Chamberlain'inn Beşiktaş'a transferi, başlangıçta Liverpool'da geçirdiği altı yılın ardından kariyerini yeniden canlandırmak için bir fırsat olarak görüldü.

Ancak Türkiye macerası planlandığı gibi gitmedi ve artık İngiltere'ye dönüş olası görünüyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun İngiltere'ye dönme ihtimaline açık olduğu ve Sheffield United'ın onu transfer etmeye büyük ilgi gösterdiği bildiriliyor.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 30 resmi maça çıkan İngiliz oyuncu bu maçlarda 4 gol 1 asist kaydetti.





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