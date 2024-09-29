Alex de Souza'nın Fenerbahçe'ye karşı ilk maçı!

Fenerbahçe ve Alex de Souza için çok özel bir maç geldi çattı. Sarı-lacivertliler, kulübün tarihine adını yazdıran Alex'e ilk kez rakip olacak.
Brezilyalı, dokuz sezon formasını giydiği, kupalar kazandığı, goller attığı çok sevdiği Fenerbahçe'sine karşı Antalyaspor kulübesinde galibiyet arayacak. Türkiye'deki ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşayan 47 yaşındaki futbol adamının çalıştırdığı Antalyaspor iç sahada iki galibiyet ve bir beraberlikle namağlup durumda.
FENERBAHÇE SERİ PEŞİNDE
Galatasaray yenilgisinin yaralarını Union SG galibiyetiyle saran Fenerbahçe, ligde de yeniden kazanma serisi yakalamak istiyor.
Jose Mourinho, Union SG maçında ayağını burkan Osayi'yi tedbir amacıyla dinlendirme kararı aldı ve Antalya'ya götürmedi. Bu maçta Dzeko ve Maximin'in on bire girmesi, En-Nesyri, Cengiz ve Mert'i kulübeye çekilmesi bekleniyor. Ev sahibinde ise sakatlıkları bulunan Emrecan, Bünyamin ve Bahadır forma giyemeyecek.
DEPLASMAN REKORU SÜRECEK Mİ?
Fenerbahçe bugün Antalyaspor'a yenilmezse kulübün deplasman yenilmezlik rekorunu geliştirecek. Sarı-lacivertliler, dış sahalarda oynadığı son 22 maçta 18 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Kanarya'nın 32 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta derbide sona ermişti.
SAVUNMA HATTI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR
Fenerbahçe, bu sezon 11 resmi maça çıkarken stoper ikilisinde bir türlü istikrarı yakalayamadı. Sarı-lacivertliler bu maçların altısına Djiku-Çağlar ve üçüne Becao-Çağlar ikilisiyle başladı. Djiku-Oosterwolde ve Çağlar-Oosterwolde ikilisi de birer maçta görev aldı.
Brezilyalı, dokuz sezon formasını giydiği, kupalar kazandığı, goller attığı çok sevdiği Fenerbahçe'sine karşı Antalyaspor kulübesinde galibiyet arayacak. Türkiye'deki ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşayan 47 yaşındaki futbol adamının çalıştırdığı Antalyaspor iç sahada iki galibiyet ve bir beraberlikle namağlup durumda.
FENERBAHÇE SERİ PEŞİNDE
Galatasaray yenilgisinin yaralarını Union SG galibiyetiyle saran Fenerbahçe, ligde de yeniden kazanma serisi yakalamak istiyor.
Jose Mourinho, Union SG maçında ayağını burkan Osayi'yi tedbir amacıyla dinlendirme kararı aldı ve Antalya'ya götürmedi. Bu maçta Dzeko ve Maximin'in on bire girmesi, En-Nesyri, Cengiz ve Mert'i kulübeye çekilmesi bekleniyor. Ev sahibinde ise sakatlıkları bulunan Emrecan, Bünyamin ve Bahadır forma giyemeyecek.
DEPLASMAN REKORU SÜRECEK Mİ?
Fenerbahçe bugün Antalyaspor'a yenilmezse kulübün deplasman yenilmezlik rekorunu geliştirecek. Sarı-lacivertliler, dış sahalarda oynadığı son 22 maçta 18 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Kanarya'nın 32 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta derbide sona ermişti.
SAVUNMA HATTI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR
Fenerbahçe, bu sezon 11 resmi maça çıkarken stoper ikilisinde bir türlü istikrarı yakalayamadı. Sarı-lacivertliler bu maçların altısına Djiku-Çağlar ve üçüne Becao-Çağlar ikilisiyle başladı. Djiku-Oosterwolde ve Çağlar-Oosterwolde ikilisi de birer maçta görev aldı.