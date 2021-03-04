Alev alev yanıyor: Nando De Colo

Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'nun son 9 maçında 21 sayı ortalama yakaladı. 🔥🔥



🏀27: Baskonia

🏀12: Panathinaikos

🏀22: CSKA

🏀16: Maccabi

🏀18: Khimki

🏀24: Zenit

🏀26: ALBA

🏀24: Anadolu Efes

🏀20: Milano pic.twitter.com/6QWQJ2pKDo



— Sporx (@sporx) March 4, 2021

Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo, son 12 maçta gelen 11 galibiyette önemli pay sahiplerinden biri oldu.Marko Guduric'in gelmesiyle birlikte rakip savunmalarının ilgisinin dağılmasıyla Nando De Colo daha rahat ve daha özgür bir rol oynamaya başladı. Topla daha az oynayan ancak daha efektif olmayı başaran Nando De Colo, skor kağıdında da bunun etkisini gösterdi. Bu sezon 8 kez 20 sayının üstünde skor üreten Fransız yıldız, bunların 6'sını son 9 maçta buldu.Kızılyıldız deplasmanında 2 sayı bulan De Colo, sonra adeta vitesi bir anda 5'e taktı. Baskonia maçında sadece 5 şut kaçırıp 11 isabetlye 27 sayı üretti. Panathinaios maçında 12 sayı üreten De Colo, CSKA Moskova'ya ise sadece 1 şut kaçırıp 8 isabet sağlayarak 22 sayı üretti ve 38 verimlilik puanıyla da sezonun en iyi maçını çıkardı.Maccabi deplasmanında 16 sayı üreten De Colo, Khimki deplasmanında 18, Zenit maçında 25, Alba Berlin maçında 26, Anadolu Efes maçında 25, Milano deplasmanında ise 20 sayı buldu.De Colo'nun etkisiyle birlikte de Fenerbahçe bu 9 maçın 8'ini kazandı ve playoff potasının içerisine girdi.