Süper Lig'de cumartesi günü oynanan ancak yoğun yağış nedeniyle 19. dakikada yarıda kalan Alanyaspor - Sivasspor maçı, pazar günü kaldığı yerden devam etti. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahini Alanyspor oldu.



Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Fatih Aksoy, 45. dakikada Davidson ve 60. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Sivasspor'un tek golü 90. dakikada Max Gredel'den (penaltı) geldi.



Ligde üst üste ikinci maçını kazanan Alanyaspor puanını 37'ye yükseltti. Dört haftadır kazanamayan Sivasspor 24 puanda kaldı.



Süper Lig'de çarşamba günü Alanyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor, Erzurumspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışını, ceza sahası içinde kaleci Samassa uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu Fatih Aksoy, yere düşmeden tek vuruşla filelerle buluşturdu: 1-0

19. dakikada Hakem Zorbay Küçük, elverişsiz hava şartları nedeniyle karşılaşmayı durdurdu. Ertelenen Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, bugün 16.00'da 19. dakikada başladı.

34. dakikada Alanyaspor savunmasının arkasına Appindangoye'nin gönderdiği topa Gradel hareketlendi. Kaleci Marafona çıkarak son anda rakibinin ayağından topu almayı başardı.

40. dakikada sol kanattan ceza sahsı içine giren Babacar, yerden pasını Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcu da bekletmeden Berkan Kutlu'ya çıkardı. Berkan Kutlu'nun bekletmeden kaleye gönderdiği top direğin yanından dışarı çıktı.

45+2. dakikada Alanyaspor'un soldan geliştirdiği atakta Davidson sol çaprazdan ceza sahasına girerek, şutunu çekti. Caner Osmanpaşa'ya çarpan top yön değiştirerek filelerle buluştu: 2-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada sol kanttan kullanılan serbest vuruşta Salih Uçan topu ceza sahasına ortaladı. Caulker'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

60. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Orta alanda gelişen atakta Salih Uçan'ın pasına hareketlenen Babacar'ın ceza sahasına girer girmez şutunda, top ağlarla buluştu: 3-0.

66. dakikada gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın, karambol sonrası önüne gelen topla ceza yayına kadar girerek şutunu çekerken, kaleci Morafona meşin yuvarlağı çıkardı.

70. dakikada gelişen Sivasspor atağında Gradel'in soldan ceza sahasına ortası sonrası arka direkte Kayode'nin vuruşunda, kaleci Marafona topu çeldi. Dönen topu Yatabere tamamlamak istedi ancak Marafona tehlikeyi önledi.

87. dakikadaki Sivasspor atağında Alanyaspor ceza sahasına soldan giren Gradel, Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gradel'in vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi ancak hakem Zorbay Küçük, ihlal olduğu gerekçesiyle penaltı atışını tekrarlattı.

90. dakikada Sivasspor penaltıdan golü buldu. Topun başına ikinci kez geçen Gradel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

90+3. dakikada Sivasspor'dan Gradel, serbest atışta topu ceza sahasına ortaladı. Yatabare kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ancak VAR kararıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdağan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 86 Alpay Çelebi), Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis (Dk. 71 Ceyhun Gülselam), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 78 Kadzior), Berkan Kutlu (Dk. 86 Hasan Hüseyin Acar), Davidson, Babacar (Dk. 71 Bareiro)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Ahmet Oğuz, Appindangoye (Dk. 68 Camara), Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 54 Felix), Yatabare, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Gradel, Kayode (Dk. 81 Ninga)

Goller: Dk. 14 Fatih Aksoy, Dk. 45+2 Davidson, Dk. 60 Babacar (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Siopis, Dk. 82 Caulker (Aytemiz Alanayspor), Dk. 39 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)



