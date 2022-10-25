Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 29 Ekim Cumartesi günü evinde oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilliler, bir günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde çalıştı.
Isınma ve pas hareketleriyle başlayan idman, taktik ve dar alanda turnuvayla tamamlandı.
Alanyaspor, hazırlıklarını çarşamba yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Turuncu-yeşilliler, bir günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde çalıştı.
Isınma ve pas hareketleriyle başlayan idman, taktik ve dar alanda turnuvayla tamamlandı.
Alanyaspor, hazırlıklarını çarşamba yapacağı antrenmanla sürdürecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ