Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacak Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA
Abone Ol
Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2022 20:45
Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 29 Ekim Cumartesi günü evinde oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilliler, bir günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde çalıştı.

Isınma ve pas hareketleriyle başlayan idman, taktik ve dar alanda turnuvayla tamamlandı.

Alanyaspor, hazırlıklarını çarşamba yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ