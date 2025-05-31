Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Alanyaspor, GAIN Park'taki mücadeleyi 2-0 kazandı.Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Enes Keskin ve 66. dakikada Arda Usluoğlu attı.Bu sonucun ardından Alanyaspor, sezonu 45 puanla bitirdi. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Sivasspor ise Süper Lig'e 35 puanla veda etti.7. dakikada Sivasspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Simic, son çizgiye inerek ortayı açtı. Ceza sahası dışında topla buluşan Charisis'in şutunda meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından auta çıktı.14. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in topla buluşturduğu Janvier, meşin yuvarlağı merkeze doğru sürerek şutunu çekti. Kaleye giden top üst direğe çarparak tekrar oyun alanına döndü.38. dakikada Sivasspor oyuncuları savunmadan çıkarken, topu kapan Alanyasporlu Makouta, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun kaleci Ali Şaşal Vural'ın üzerinden aşırtmaya çalıştığı top, kalecide kaldı.Mücadelenin ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.54. dakikada Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta Batuhan Yavuz'un derinlemesine gönderdiği pasta buluşan Arda Usluoğlu'nun şutunu, kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.81. dakikada merkezden gelişen Sivasspor atağında Pritchard'ın pasıyla topla buluşan Bekir Böke'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.Karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazandı.Gain ParkKadir Sağlam, Kemal Elmas, Mert BulutYusuf Karagöz (Dk. 87 Mert Furkan Bayram), Batuhan Yavuz, Aliti (Dk. 87 Umut Toy), Balkovec, Yusuf Özdemir, Makouta,Efecan Karaca, Enes Keskin (Dk. 77 Hadergjonaj), Vilhena (Dk. 67 Hwang), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Yusuf Can Karademir)Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Camara, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Oğuzhan Aksoy (Dk. 46 Pritchard), Ziya Erdal (Dk. 83 Mehmet Talha Şeker), Charisis, Bekir Böke (Dk. 83 Menig), Simic (Dk. 69 Rodrigues), Koita (Dk. 46 Emrah Başsan)Dk. 33 Enes Keskin, Dk. 66 Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor)