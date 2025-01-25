Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. GAIN Park'ta oynanan mücadeleyi kazanan 5-4'lük skorla ev sahibi Alanyaspor oldu.Alanyaspor, 13. dakikada Sergio Cordova ile 1-0 öne geçti. Başakşehir, 20. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle 1-1'i buldu. Alanya'da goller devam etti ve ev sahibi Alanyaspor, 23. dakikada Yusuf Özdemir ile yeniden öne geçti. Başakşehir, bu kez 6 dakika sonra 29'da Krzysztof Piatek ile cevap verdi ve durum 2-2 oldu.Karşılaşmanın 34. dakikasında Alanyaspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Başakşehir, elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Emre Kargın, VAR incelemesinin ardından pozisyonu ekranda izledi. Hakem Kargın, pozisyondan önce Kemen'in rakibinden sıyrılırken faul yaptığını işaret etti ve faul verdi.Başakşehir, bu pozisyona sosyal medyadan tepki gösterdi. İstanbul ekibinin açıklamasında,denildi.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.Başakşehir, Miguel Crespo'nun 57. dakikasında maçta ilk kez öne geçti ve durum 3-2 oldu.Alanyaspor, son bölümde bulduğu gollerle Başakşehir karşısında öne geçti. Akdeniz ekibinde Richard, 80. dakikada durumu 3-3'e getiren golü attı. Alanyaspor, 82. dakikada Antonio Augusto'nun attığı golle 4-3 öne geçti.Ev sahibi Alanyaspor, Florent Hadergjonaj'ın 90+1'deki penaltıyı gole çevirmesiyle maçı 5-3'e getirdi.Başakşehir'de 90+7'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Piatek hata yapmadı ve durumu 5-4 yaptı.Maçta başka gol olmadı ve Alanyaspor, Başakşehir'i 5-4 mağlup etti.Başakşehir'de karşılaşmanın 56. dakikasında sarı kart gören Ousseynou Ba, cezalı duruma düştü. Ba, gelecek hafta Samsunspor maçında takımını yalnız bırakacak.Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte ligde iki maç sonra kazandı ve 25 puana yükseldi. Bir maç aradan sonra kaybeden Başakşehir ise 29 puanda kaldı.Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.13. dakikada Alanyaspor öne geçti. Topu baskıyla kazanan Richard ceza sahası önünde bulunan Cordova'ya pas verdi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:20. dakikada Başakşehir eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Piatek'in arka direğe çıkarttığı pasta topla buluşan Deniz Türüç'in vuruşunda top ağrlara gitti:23. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi bir vuruş yapan Yusuf Özdemir topu filelerle buluşturdu:25. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Fatih Aksoy'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Özdemir'in vuruşunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.29. dakikada Başakşehir eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Keny'in ceza sahası içerisinde verdiği topta, Hadergjonaj'dan seken topu alan Piatek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi:Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.57. dakikada Başakşehir öne geçti. Merkezden gelişen atakta Davidson'un şutunda savunmadan dönen topa ceza sahası dışarısında gelişine vuran Crespo'nun şutunda top filelerle buluştu:73. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Kemen'in pasında, sol çaprazda topla buluşan Piatek'in sert şutunda falso alan top direkten oyuna alanına geri döndü.80. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın ceza sahasına içerisine yerden gönderdiği pasta arka direkte topla buluşan Richard'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:82. dakikada Alanyaspor yeniden öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Augusto'nun şutunda top ağlara gitti:90+ 1. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Başakşehir'de kaleci Muhammed Şengezer'in Efecan Karaca'yı düşürmesi sonucu kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Hadergjonaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti:90+7. dakikada Başakşehir farkı bire indirdi. Ceza sahası içerisinde Lima'nın Piatek'i düşürmesi sonucu kazanılan penaltıda topun başına gelen Piatek'in vuruşunda top ağlarla buluştu:Karşılaşma Alanyaspor'un 5-4 galibiyetiyle sona erdi.GAİN ParkEmre Kargın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora ÖzkaraErtuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 62 Augusto), Richard, Fatih Aksoy(Dk. 62 Janvier), Makouta, Hwang, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 45+2 Efecan Karaca)Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Opoku, Berat Özdemir(Dk. 87 Ömer Ali Şahiner), Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson, Keny(Dk. 87 Djalo), Piatek: Dk. 16 Aliti, Dk.45+4 Makouta, Dk. 56 Balkovec, Dk 66 Hwang, Dk. 76 Janvier, Dk. 83 Augusto, Dk. 90+2 Richard, Dk. 90+5 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 56 Ousseynou Ba, Dk. 86 Piatek, Dk. 89 Muhammed Şengezer, Dk. 90+2 Crespo, Dk. 90+4 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir)Dk. 13 Cordova, Dk. 23 Yusuf Özdemir, Dk. 80 Richard, Dk. 82 Augusto, Dk.90+1 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor), Dk. 20 Deniz Türüç, Dk. 29 ve 90+7(penaltıdan) Piatek, Dk. 57 Crespo (RAMS Başakşehir)