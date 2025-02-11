Alanyaspor, 5 oyuncu için imza töreni düzenledi

Corendon Alanyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 5 oyuncu ile kontratimzaladı.Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde yerli ve yabancı futbolcular için ayrı ayrı imza töreni yapıldı.Panathinaikos'tan transfer edilen Tonny Vilhena ve Andraz Sporar için gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, devre arasında transfer yapmanın oldukça zor olduğunu söyledi.Transferin son gününde olduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Yeni gelen futbolcularla görüşmelerimiz devam ediyordu. İki gün önce imza tören yapıyoruz, diye duyurusunu yaptık. Panathinaikos'dan iki futbolcumuz var. Birinci transferimiz santrfor bölgesinde oynayan Andraz Sporar, diğeri de orta saha oyuncusu Tonny Vilhena. Bu bölgede eksikliklerimiz vardı. Bu eksiklikleri bu transferlerle gidereceğimizi düşünüyoruz. Vilhena sezon sonuna kadar Sporar ile de 2.5 yıllık sözleşme imzaladık." dedi.Çavuşoğlu, transferde emeği geçen herkese teşekkür ederek, eski oyuncuları Tzavellas'ın bu transferlerde katkısının çok fazla olduğunu sözlerine ekledi.Hollandalı orta saha oyuncusu Vilhena ise burada olduğu için mutluyu olduğunu belirterek, "Şu anda çok hazırım. Takıma her şeyimi vermek istiyorum. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Umarım hepimiz için iyi bir sezon olacak." diye konuştu.Sloven forvet Andraz Sporar ise takıma yardım etmeye hazır olduğunu dile getirerek, "Bir an önce takımla çalışmaya başlamak istiyorum. Umarım kupada ve ligde sonuna kadar ilerleriz." açıklamasında bulundu.Yerli oyuncular için gerçekleştiren imza töreninde, Pendikspor'dan Enes Keskin, Umut Mert Toy ve Duisburg'tan Batuhan Yavuz ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.Çavuşoğlu, Türk ve genç oyunculara önem veren bir kulüp olduklarını söyledi.Bu doğrultuda devre arası transferin zor olmasına rağmen genç oyuncuları kadrolarına kattıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:"Pendikspor'dan orta sahaya Enes Keskin'i, stoper bölgesine Umut Mert Toy'u ve Duisburg'dan da sağ beke Batuhan Yavuz'u aldık. Kendilerini daha da yukarı taşıyacakları bir kulübe geldiler. Bu oyuncular Alanyaspor'un geleceğine de katkı sağlayacaktır. Burada iyi çalışacaklar, üzerine daha çok koyacaklar. Önlerinde açık bir süreç var. Onlar için de burası ideal bir kulüp. Hem kulübümüze hem de gençlerimize hayırlı olsun. İnşallah onlarda ellerinden geleni yapacaklardır. Kazasız belasız bir sezon geçirmeyi diliyorum."Alanyaspor'un Duisburg'tan transfer ettiği 19 yaşındaki genç oyuncusu Batuhan Yavuz ise potansiyeline inanan Alanyaspor'da çalışıp hedeflerine doğru ilerleyeceğini ifade etti.Alanyaspor'un Pendikspor'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Enes Keskin ise Alanyaspor'un genç oyuncular için çok önemli bir kulüp olduğunu hatırlatarak, "Burası hayallerimize giden yolda önemli bir yer. Çalışıp, gelişip önümüze bakacağız." dedi.Aynı takımdan gelen 20 yaşındaki Umut Mert Toy ise kulübe ve kendilerine güvendiklerini anlatarak, çok çalışarak, takımı üst noktalara taşıyarak ligi en güzel şekilde tamamlamak istediklerini kaydetti.