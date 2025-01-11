Alanya Belediyespor, TÜRŞAD karşısında kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 16. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Alanya Belediyespor, TÜRŞAD karşısında kazandı
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11 Ocak 2025 17:30
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 16. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-2'lik set skoruyla mağlup etti.  Salon: Adilcevaz

Hakemler: Caner Çıldır, Sema Sert Kayıkçı

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Taha Erden, Alexis, Nikola Gjorgiev, Bojic, İbrahim Emet (Alparslan Koç, Burak Mert, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı, Gjorgi Gjorgiev, Kadir Bircan)

On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Ahmetcan Büyükgöz, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Onur Günaydı, İsmail Koçak, Fatih Yörümez, İrfan Çetinkaya)

Setler: 16-25, 21-25, 25-23, 25-23, 6-15

Süre: 141 dakika

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