Al-Hilal'in McTominay hamlesi Napoli'den reddedildi!

Suudi Arabistan'ın güçlü kulübü Al-Hilal, teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde, Napoli'nin yıldız orta sahası Scott McTominay için transfer girişiminde bulundu. Ancak İtalyan ekibi, oyuncusunu kesinlikle satmama kararı aldı.İtalyan basınındaki haberlere göre, Al-Hilal resmi teklif yapmadan önce McTominay'in durumunu sorguladı. Fakat Napoli yönetimi, İskoç oyuncu için herhangi bir görüşme yapmayı reddetti. Kulübe yakın kaynaklar, Napoli'nin transfer masasına oturmaya yanaşmadığını belirtti.Geçen sezon Napoli formasıyla Serie A'da 34 maçta 12 gol ve 6 asistlik etkileyici performans sergileyen McTominay, takımın şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Manchester United'dan transfer edilen oyuncu, teknik direktör Antonio Conte ve taraftarların gözdesi oldu.Conte, McTominay transferi hakkında,ifadelerini kullandı.Napoli kaynakları, McTominay'in şehir ve kulüpten memnun olduğunu, transfer düşünmediğini aktarıyor. Al-Hilal'in ilgisi ciddi olsa da, yıldız oyuncunun bu yaz Napoli'de kalması bekleniyor.Simone Inzaghi'nin Suudi kulübüyle yaptığı bu ilk hamle sonuçsuz kalırken, Napoli taraftarları orta sahadaki liderini korumanın sevincini yaşıyor.