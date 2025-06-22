22 Haziran
Juventus-Wydad
19:00
22 Haziran
Real Madrid-Pachuca
22:00
23 Haziran
RB Salzburg-Al Hilal
01:00
23 Haziran
M.City-Al-Ain
04:00
22 Haziran
Salernitana-Sampdoria
21:30

Al-Hilal'in McTominay hamlesi Napoli'den reddedildi!

Al-Hilal, Simone Inzaghi yönetiminde Napoli'nin yıldızı Scott McTominay için girişimde bulundu, ancak Napoli oyuncusunu satmama kararı aldı. McTominay ise Napoli'de kalmaktan memnun.

calendar 22 Haziran 2025 14:38 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025 14:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al-Hilal'in McTominay hamlesi Napoli'den reddedildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Suudi Arabistan'ın güçlü kulübü Al-Hilal, teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde, Napoli'nin yıldız orta sahası Scott McTominay için transfer girişiminde bulundu. Ancak İtalyan ekibi, oyuncusunu kesinlikle satmama kararı aldı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Al-Hilal resmi teklif yapmadan önce McTominay'in durumunu sorguladı. Fakat Napoli yönetimi, İskoç oyuncu için herhangi bir görüşme yapmayı reddetti. Kulübe yakın kaynaklar, Napoli'nin transfer masasına oturmaya yanaşmadığını belirtti.

Geçen sezon Napoli formasıyla Serie A'da 34 maçta 12 gol ve 6 asistlik etkileyici performans sergileyen McTominay, takımın şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Manchester United'dan transfer edilen oyuncu, teknik direktör Antonio Conte ve taraftarların gözdesi oldu.


Conte, McTominay transferi hakkında, "Scott'ı iyi tanıyorum. Manchester United'da kilit oyuncu değildi, hatta çoğunlukla ilk 11'de yer almıyordu. Napoli'de yeni bir başlangıç yaptı ve büyük katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

Napoli kaynakları, McTominay'in şehir ve kulüpten memnun olduğunu, transfer düşünmediğini aktarıyor. Al-Hilal'in ilgisi ciddi olsa da, yıldız oyuncunun bu yaz Napoli'de kalması bekleniyor.

Simone Inzaghi'nin Suudi kulübüyle yaptığı bu ilk hamle sonuçsuz kalırken, Napoli taraftarları orta sahadaki liderini korumanın sevincini yaşıyor. 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.