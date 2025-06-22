22 Haziran
Juventus-Wydad
19:00
22 Haziran
Real Madrid-Pachuca
22:00
23 Haziran
RB Salzburg-Al Hilal
01:00
23 Haziran
M.City-Al-Ain
04:00
22 Haziran
Salernitana-Sampdoria
21:30

Al Hilal'den Angelino transferi için karar!

Al Hilal, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın ardından Angelino ile görüşmelere devam edecek.

calendar 22 Haziran 2025 15:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al Hilal'den Angelino transferi için karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Roma forması giyen Angelino için kararını verdi.

TURNUVADAN SONRA GÖRÜŞÜLECEK

Il Tempo'da yer alan habere göre Al Hilal, Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra Angelino transferi için Roma ile yeniden görüşecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Roma ile 51 maçta forma giyen İspanyol sol bek, 4 gol, 6 asist kaydetti.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.