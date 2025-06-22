Al Hilal'den Angelino transferi için karar!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Roma forması giyen Angelino için kararını verdi.
TURNUVADAN SONRA GÖRÜŞÜLECEK
Il Tempo'da yer alan habere göre Al Hilal, Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra Angelino transferi için Roma ile yeniden görüşecek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Roma ile 51 maçta forma giyen İspanyol sol bek, 4 gol, 6 asist kaydetti.
TURNUVADAN SONRA GÖRÜŞÜLECEK
Il Tempo'da yer alan habere göre Al Hilal, Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra Angelino transferi için Roma ile yeniden görüşecek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Roma ile 51 maçta forma giyen İspanyol sol bek, 4 gol, 6 asist kaydetti.
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