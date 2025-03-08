Akyazı'da büyük tehlike

Papara Park çatlamaya başladı.
Ekol TV'nin haberine göre; Trabzonspor'un 2017'de hizmete giren yeni stadında derin çatlaklar ve bozulmalar gözleniyor.
Stadyumun; heyelan sahasında, çöken fay hattı üzerine doldurularak yapıldığının hatırlatıldığı haberde jeolog Prof. Dr. Osman Bektaş'ın "4 bin 600 fore kazık dikildi. Büyün bunlara rağmen binada kırılmalar, çatlamalar gözlemlendi. Kazıkların çakıldığı temelde çökme veya deformasyon olabilir." görüşüne de yer verildi.
HASTANE DE RİSK ALTINDA
Aynı bölgede şehir hastanesi de var. Prof. Dr. Bektaş, 900 yataklı hastanenin de ek problem yarattığını belirti. "Hastane de aynı akıbeti yaşayacak mı bilmiyoruz ama bu dolguda tehlike var." dedi.
Ekol TV'nin haberine göre; Trabzonspor'un 2017'de hizmete giren yeni stadında derin çatlaklar ve bozulmalar gözleniyor.
Stadyumun; heyelan sahasında, çöken fay hattı üzerine doldurularak yapıldığının hatırlatıldığı haberde jeolog Prof. Dr. Osman Bektaş'ın "4 bin 600 fore kazık dikildi. Büyün bunlara rağmen binada kırılmalar, çatlamalar gözlemlendi. Kazıkların çakıldığı temelde çökme veya deformasyon olabilir." görüşüne de yer verildi.
HASTANE DE RİSK ALTINDA
Aynı bölgede şehir hastanesi de var. Prof. Dr. Bektaş, 900 yataklı hastanenin de ek problem yarattığını belirti. "Hastane de aynı akıbeti yaşayacak mı bilmiyoruz ama bu dolguda tehlike var." dedi.
Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<