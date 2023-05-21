Akintola: "konsantre olmamız gerekiyordu, başaramadık"

Adana Demirsporlu futbolcu Akintola, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Akintola: 'konsantre olmamız gerekiyordu, başaramadık'
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21 Mayıs 2023 21:57
Adana Demirsporlu futbolcu Akintola, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Akintola yaptığı açıklamada, "Bugün aslında maça çok iyi başladık, çok güçlü başladık. Devamında küçük detaylar bizi etkiledi. İlk yarının sonlarına doğru yediğimiz ilk gol, ardından ikinci yarı başlayınca yediğimiz gol bu skoru almamıza neden oldu. Hayal kırıklığı diyebileceğimiz bir maçtı." dedi.

Ayrıca, "Yediğimiz ilk golle kırılma başladı. 1-0 öndeyken atak atak düşünen bir takımız. Atağa giderken uzun atıp golü buldular. Bu tarz küçük detaylar etkiledi. Bu tarz maçlarda takım olarak kompakt durmamız ve konsantre olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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