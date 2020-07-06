TFF 1. Lig'in 32. haftasında Akhisarspor evinde Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.



Akhisarspor'a galibiyeti getiren goller, 15. ve 59. dakikalarda Burhan Eşer ile 81. dakikada Ergin Keleş'ten geldi. Balıkesirspor'un tek sayısını ise 56. dakikada Malle kaydetti.



Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Akhisarspor puanını 54 yaparak 5. sıraya yerleşirken, 9 maçtır 3 puan alamayan Balıkesirspor ise 35 puanda kaldı.



TFF 1. Lig'in 33. haftasında Akhisarspor deplasmanda Boluspor'a konuk olacak, Balıkesirspor ise evinde Eskişehirspor'u konuk edecek.



TFF 1. Lig'de puan durumu



(60) Hatayspor

(56) BB Erzurumspor

(55) A.Demirspor

(55) Bursaspor

(54) Akhisar

(53) Karagümrük

(51) Altay



Gelecek haftanın programı



Ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:



11 Temmuz Cumartesi:



20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)



12 Temmuz Pazar:



17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)



17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)



17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)



17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)



17.30 Adanaspor-Hatayspor (5 Ocak)



Stat: Spor Toto Akhisar



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Bersan Duran



Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Kadir Keleş, Bjarnason (Dk. 46 Aykut Çeviker), Rotman, Burhan Eşer (Dk. 72 Tolga Ünlü), Ali Kaan Güneren (Dk. 61 Hadzic), Erhan Çelenk (Dk. 72 Ergin Keleş), Bertuğ Bayar (Dk. 61 Eray Ataseven)



Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Batuhan İşçiler, Cenk Güvenç (Dk. 22 Kağan Kayalı), Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Anıl Taşdemir, Abdülkadir Kayalı, Celal Emir Dede (Dk. 66 Ezeh), Mrsic (Dk. 82 Andjusic), Serdar Güncü (Dk. 84 Emirhan Çakır), Malle



Goller: Dk. 15 ve 59 Burhan Eşer, Dk. 81 Ergin Keleş (Akhisarspor), Dk. 56 Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)



Sarı kart: Dk. 46 Serdar Güncü (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)



