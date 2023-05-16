Akdeniz Karate Şampiyonası, Tunus'ta yapılacak!

Akdeniz Karate Şampiyonası, 19-21 Mayıs'ta Tunus'ta düzenlenecek.



Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Rades kentinde yapılacak organizasyonda Türkiye adına 7 kadın ve 10 erkek sporcu tatamiye çıkacak.



Müsabakalarda mücadele edecek sporcuların sıklet ve kategorileri şöyle:



Kadınlar:



50 kilo kumite: Sevil Baş



55 kilo kumite: Gülsen Demirtürk



61 kilo: İrem Durmaz, Gülbahar Gözütok



68 kilo kumite: Sudenur Aksoy



+68 kilo kumite: Fatma Uygur



Ferdi Kata: Keyda Nur Çolak



Takım Kumite: Sudenur Aksoy, Sevil Baş, Gülsen Demirtürk, İrem Durmaz







Erkekler:



60 kilo kumite: Burak Özdemir



67 kilo kumite: Ömer Abdurrahim Özer, Mert Halıcı



75 kilo kumite: Ömer Faruk Yürür



84 kilo kumite: Hasan Arslan, Emir Buğra Gencan



+84 kilo kumite: Ahmet Bulut



Ferdi Kata: Kutluhan Duran, Furkan Kaynar, Mehmet Batuhan Özdemir



Takım Kumite: Ahmet Bulut, Emir Buğra Gencan, Burak Özdemir, Ömer Abdurrahim Özer, Ömer Faruk Yürür, Mert Halıcı



