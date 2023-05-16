Akdeniz Karate Şampiyonası, Tunus'ta yapılacak!

Akdeniz Karate Şampiyonası, 19-21 Mayıs'ta Tunus'ta düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Rades kentinde yapılacak organizasyonda Türkiye adına 7 kadın ve 10 erkek sporcu tatamiye çıkacak.
Müsabakalarda mücadele edecek sporcuların sıklet ve kategorileri şöyle:
Kadınlar:
50 kilo kumite: Sevil Baş
55 kilo kumite: Gülsen Demirtürk
61 kilo: İrem Durmaz, Gülbahar Gözütok
68 kilo kumite: Sudenur Aksoy
+68 kilo kumite: Fatma Uygur
Ferdi Kata: Keyda Nur Çolak
Takım Kumite: Sudenur Aksoy, Sevil Baş, Gülsen Demirtürk, İrem Durmaz
Erkekler:
60 kilo kumite: Burak Özdemir
67 kilo kumite: Ömer Abdurrahim Özer, Mert Halıcı
75 kilo kumite: Ömer Faruk Yürür
84 kilo kumite: Hasan Arslan, Emir Buğra Gencan
+84 kilo kumite: Ahmet Bulut
Ferdi Kata: Kutluhan Duran, Furkan Kaynar, Mehmet Batuhan Özdemir
Takım Kumite: Ahmet Bulut, Emir Buğra Gencan, Burak Özdemir, Ömer Abdurrahim Özer, Ömer Faruk Yürür, Mert Halıcı
Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Rades kentinde yapılacak organizasyonda Türkiye adına 7 kadın ve 10 erkek sporcu tatamiye çıkacak.
Müsabakalarda mücadele edecek sporcuların sıklet ve kategorileri şöyle:
Kadınlar:
50 kilo kumite: Sevil Baş
55 kilo kumite: Gülsen Demirtürk
61 kilo: İrem Durmaz, Gülbahar Gözütok
68 kilo kumite: Sudenur Aksoy
+68 kilo kumite: Fatma Uygur
Ferdi Kata: Keyda Nur Çolak
Takım Kumite: Sudenur Aksoy, Sevil Baş, Gülsen Demirtürk, İrem Durmaz
Erkekler:
60 kilo kumite: Burak Özdemir
67 kilo kumite: Ömer Abdurrahim Özer, Mert Halıcı
75 kilo kumite: Ömer Faruk Yürür
84 kilo kumite: Hasan Arslan, Emir Buğra Gencan
+84 kilo kumite: Ahmet Bulut
Ferdi Kata: Kutluhan Duran, Furkan Kaynar, Mehmet Batuhan Özdemir
Takım Kumite: Ahmet Bulut, Emir Buğra Gencan, Burak Özdemir, Ömer Abdurrahim Özer, Ömer Faruk Yürür, Mert Halıcı