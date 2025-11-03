Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaklaşırken, Ajax – Galatasaray maçının hakemi açıklandı.
UEFA, Hollanda'daki bu kritik karşılaşmada düdüğü Fransız hakem Benoit Bastien'in çalacağını duyurdu.
Deneyimli hakem Bastien, uluslararası arenada birçok üst düzey maçta görev yaptı.
Benoit Bastien yönetiminde Milli Takım ve Türk kulüplerininin elde ettiği skorlar:
- 26.09.2024 Fenerbahçe 2-1 Union SG
- 15.03.2023 Başakşehir 1-4 Gent
- 10.03.2022 Barcelona 0-0 Galatasaray
- 28.09.2021 Ajax 2-0 Beşiktaş
- 01.09.2021 Türkiye 2-2 Karadağ
- 19.08.2021 Fenerbahçe 1-0 Helsinki
- 07.10.2020 Almanya 3-3 Türkiye
- 07.11.2019 Krasnodar 3-1 Trabzonspor
- 24.10.2018 Galatasaray 0-0 Schalke
- 09.10.2017 Finlandiya 2-2 Türkiye
- 20.10.2016 Manchester United 4-1 Fenerbahçe
- 17.09.2015 Fenerbahçe 1-3 Molde
- 28.05.2014 Sırbistan U19 1-1 Türkiye U19
Türk takımları, Benoit Bastien'in yönettiği 13 maçta 2 galibiyet 6 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.