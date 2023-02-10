Ahmet Yaman: 'Ligden çekildiğimizi federasyona bildirdik'

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Yaman, yaşanan deprem felaketi ve kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatının ardından ligden çekilme kararı aldıklarını ve bunu federasyona bildirdiklerini söyledi.



Ahmet Yaman, şu ifadeleri kullandı;



"Türkiye'nin başı sağ olsun. Bulunduğumuz durum içler acısı. Birçok ekip müdahaleye devam ediyor. Enkaz altındakileri kurtarmanın mücadelesindeyiz. Yardımlar ulaştı. İhtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. Yiyecek-içecek sıkıntımız yok ama çadır ve konteyner ihtiyacımız var."



5 gündür kulübe gitmemiştim. Şu an kulüpten dönüyorum. Kulübümüz de içler acısı. Ligden çekildiğimizi federasyona bildirdik. Futbol oynama gibi bir şansımız yok. Oyuncularımızdan biri vefat etti. Biz artık ligde yokuz."





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