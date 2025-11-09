Ahmet Oğuz: 'Galatasaray'a izin vermedik'

Kocaelispor'da forma giyen Ahmet Oğuz, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Ahmet Oğuz "Tüm takımı tebrik ediyorum. Karakter ve mücadele koyarak kazanabilirdik. Galatasaray hem Türkiye hem Avrupa için çok iyi bir takım. Ülkemizi güzel temsil ediyorlar. Yorgun olacaklarını biliyorduk. İlk 20-30 dakikalık enerjileri olduğunu biliyorduk. Çünkü o dakikalarda gol bulmaya çalışıp oyunu kendi lehlerine çevirmeye çalışacaklardı. İzin vermedik. Kendi oyunumuzu oynadık. Agyei kardeşimizi tebrik ediyorum. Çok ekstra bir gol attı. Takım bütünlüğünü koruyarak 3 puan almayı bildik." dedi.
Ahmet Oğuz ayrıca "Hafta başından beri analizini yapıyoruz Galatasaray'ın, nasıl oynadıklarını, ne kadar tehlikeli oyuncuları olduğunu biliyoruz. Konsantre olmalıydık, herkes yüzde yüzünü verdi. Gol yemezseniz kazanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
