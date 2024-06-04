Ahmet Nur Çebi'nin acı günü

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi, yaşamını yitirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi'nin acı günü
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04 Haziran 2024 21:46
Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi, hayatını kaybetti.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Eski başkanlarımızdan Ahmet Nur Çebi'nin kıymetli babası Yaşar Kaptan Çebi'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Ahmet Nur Çebi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
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