Ahmet Nur Çebi'den 'transfer çalımı' açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Milot Rashica transferi, Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic ve Galatasaray'a transfer olan Halil Dervişoğlu ile ilgili konuşan Çebi,
"ŞENOL GÜNEŞ 'BU KAFADA ADAM YARAMAZ, BIRAK GİTSİN' DEDİ"
"Halil Dervişoğlu transfer çalımı ya, anlatalım mı? Bu arkadaşımızın babası Şenol hocayı arıyor, 'Oğlum Beşiktaş'ta oynamak istiyor, Galatasaray'da yaşadıklarının ardından oraya gitmek istemiyor.' diyor. Beyefendi Galatasaray'a gitmeyecek olan oğlu için 'Galatasaray 3 lira fazla verdi...' dedi. Şenol hoca 'Bana bu kafada adam yaramaz, bırak gitsin' dedi. Bu transfer çalımı mı? Evet, değil mi? Çünkü onlar onu öyle satıyorlar. Ama biz Rashica'yı satmayı beceremiyoruz. Taraftarın hırsı bana. Benle olan meselelerinizi benle çözün.
"TADIC, 2.5 KATINI TALEP ETTİ"
Dusan Tadic'e bir rakam teklif ettik. Verdiğimizin 2.5 katını talep etti. Hocayla konuştum, 'Takım içi huzuru bozmayalım' dedi. Adam yılların hocası. Dusan Tadic'e biz o parayı (4 Milyon euro) verdik ama gelmedi. Demek sarı-lacivertli renklere aşık. Birileri birine laf ederken, kendine de bakacak.
"BİZ ÇALIMI SAHADA ATACAĞIZ"
Tayyip Talha'nın uçak parasını başkası verdi, biz aldık. Bu transfer çalımı olmadı. Rashica'yı getirdik, bu da transfer çalımı olmadı. Arkadaşlar, bizim çalımla işimiz yok. Biz çalımı sahada atacağız.
"BEŞİKTAŞ BU SENE ŞAMPİYON OLACAK"
Beşiktaş bu sene şampiyon olacak. Sabırlı olun. Hakem gibi bayrağı önceden kaldırmayın, kural hatası yapmayın.
"İKİ TRANSFER YAPACAĞIZ"
"İki transfer yapacağız. UEFA Konferans Ligi'ne kayıt bitmeden bir transfer kesin yapacağız. Diğerini de yetiştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Milot Rashica transferi, Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic ve Galatasaray'a transfer olan Halil Dervişoğlu ile ilgili konuşan Çebi,
"ŞENOL GÜNEŞ 'BU KAFADA ADAM YARAMAZ, BIRAK GİTSİN' DEDİ"
"Halil Dervişoğlu transfer çalımı ya, anlatalım mı? Bu arkadaşımızın babası Şenol hocayı arıyor, 'Oğlum Beşiktaş'ta oynamak istiyor, Galatasaray'da yaşadıklarının ardından oraya gitmek istemiyor.' diyor. Beyefendi Galatasaray'a gitmeyecek olan oğlu için 'Galatasaray 3 lira fazla verdi...' dedi. Şenol hoca 'Bana bu kafada adam yaramaz, bırak gitsin' dedi. Bu transfer çalımı mı? Evet, değil mi? Çünkü onlar onu öyle satıyorlar. Ama biz Rashica'yı satmayı beceremiyoruz. Taraftarın hırsı bana. Benle olan meselelerinizi benle çözün.
"TADIC, 2.5 KATINI TALEP ETTİ"
Dusan Tadic'e bir rakam teklif ettik. Verdiğimizin 2.5 katını talep etti. Hocayla konuştum, 'Takım içi huzuru bozmayalım' dedi. Adam yılların hocası. Dusan Tadic'e biz o parayı (4 Milyon euro) verdik ama gelmedi. Demek sarı-lacivertli renklere aşık. Birileri birine laf ederken, kendine de bakacak.
"BİZ ÇALIMI SAHADA ATACAĞIZ"
Tayyip Talha'nın uçak parasını başkası verdi, biz aldık. Bu transfer çalımı olmadı. Rashica'yı getirdik, bu da transfer çalımı olmadı. Arkadaşlar, bizim çalımla işimiz yok. Biz çalımı sahada atacağız.
"BEŞİKTAŞ BU SENE ŞAMPİYON OLACAK"
Beşiktaş bu sene şampiyon olacak. Sabırlı olun. Hakem gibi bayrağı önceden kaldırmayın, kural hatası yapmayın.
"İKİ TRANSFER YAPACAĞIZ"
"İki transfer yapacağız. UEFA Konferans Ligi'ne kayıt bitmeden bir transfer kesin yapacağız. Diğerini de yetiştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.