Ahmet Nur Çebi: '1959 öncesi şampiyonluklar sayılabilir'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar sayılmalı" başvurusuyla ilgili açıklama yaptı.



"1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili düşünceniz nedir?" sorusunu yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, adaletli bir yaklaşım olması halinde, bu duruma sıcak baktıklarını söyledi.



Basın toplantısında konuşan Ahmet Nur Çebi "Bir kurala dayanıyorsa ve herkese eşit olarak uygulanıyorsa bence kabul edilmeli. Herkes için adil bir karar olacaksa neden olmasın?" dedi.





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