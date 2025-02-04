Ahmet Duman: 'Oynadığımız futbolla renk kattığımızı düşünüyorum'

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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Kırklarelispor'un teknik direktörü Ahmet Duman, maçta direnç göstermeye çalıştıklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Duman, Beşiktaş karşısında iyi futbol oynamaya, oyunun gereklerini yaparak direnç göstermeye çalıştıklarını söyledi.
Üç gün önce zor bir lig maçı oynadıklarını hatırlatan Duman, "Yorgunduk, alternatif oyuncularımızın sakat ve cezalı oluşuyla gerekli hamleleri yapamadık. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Kupaya oynadığımız futbolla renk kattığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki maçı kazanıp gruptaki durumumuzun belli olacağını zannediyorum." diye konuştu.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Duman, Beşiktaş karşısında iyi futbol oynamaya, oyunun gereklerini yaparak direnç göstermeye çalıştıklarını söyledi.
Üç gün önce zor bir lig maçı oynadıklarını hatırlatan Duman, "Yorgunduk, alternatif oyuncularımızın sakat ve cezalı oluşuyla gerekli hamleleri yapamadık. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Kupaya oynadığımız futbolla renk kattığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki maçı kazanıp gruptaki durumumuzun belli olacağını zannediyorum." diye konuştu.