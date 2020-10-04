Ahmet Çalık Konyaspor ile imzaladı

Galatasaray'ın savunma oyuncularından Ahmet Çalık, bonservisiyle Konyaspor'a transfer oldu.

Ahmet Çalık Konyaspor ile imzaladı
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04 Ekim 2020 23:20
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray'dan stoper Ahmet Çalık ile birlikte Ertay Birniçan'ı kadrosuna kattı.

Her iki oyuncu için düzenlenen imza töreninin ardından Ahmet Çalık 2, Eray Birniçan ise 1 yıllığına kendisini Konyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza atmış oldu. Çalık'ın Galatasaray'dan bonservisini alarak yeşil beyazlı takıma transfer oldu. Eray Birniçan'ın ise bonservisi elindeydi.

8 kez Milli Takımda ay yıldızlı formayı giyen Ahmet Çalık bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde toplamda 174 kez sahaya çıkan Ahmet Çalık Konyaspor'da 6 numaralı formayı giyecek.

Daha önce Konyaspor U21, Samsunspor, Gaziantep, Ç.Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Eray Birnican kulübümüzde 34 numaralı formayı giyecek.



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