Affan Keçeci: 'Doğru teşhis olmadan doğru tedavi yapılamaz'

Milli Takımımızın 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği üçüncülükler dışında, övüneceğimiz kalıcı bir başarı çizgimiz maalesef yok. Ayrıca, Katar 2022 Dünya Kupası'na katılamayacak olmamız Türk futbolseverlere hayal kırıklığı ve umutsuzluk yaşattı.



Uzun yıllar futbolda yöneticilik yapmış olan Affan Kaçeci, Milli Takım'ın son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu:



"Bunu hak etmiyoruz. Lüksemburg beraberliği ve Faroe Adaları mağlubiyeti sonrasında, Türk futbol kamuoyundaki genel görüşün aksine, kısa süreli çözümlerin fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Doğru teşhis konulmadan doğru tedavi yapılamaz. Türk futbolunu tekrar kalıcı başarılara kavuşturmak için neler yapmalıyız?



Öncelikle başarısızlığın nedenlerine ilişkin teşhisin doğru konulması gerektiğini düşünüyorum."



"SİYASET SPORA MÜDAHALE ETMEMELİ"



"Türk futbolunun geleceği için defalarca belirttiğim üzere birincil öncelik siyasetin spora müdahalesinin önüne geçilmesidir. Gelişmiş ülkelerin yönetim sistemlerinde olduğu gibi, futbol yönetimlerinde de 'kuvvetler ayrılığı' ilkesinin Türk futbolunda uygulanması gerektiğini düşünüyorum."



"LİG TEMPOSU ARTMALI"



"Milli Takım başarısının bir anahtarı da ülkelerin kendi liglerinde mücadele eden takımların sportif kalitesi ve uluslararası müsabaka deneyimidir. Bunun en önemli kriterlerinden biri liglerde maç başına ortalama koşulan mesafedir. Geçen sezon Süper Lig'de maç başına kat edilen mesafe ortalama 97.1 km'dir. Bu istatistikle maalesef 25 Avrupa ligi arasında sonuncuyuz. Süper Lig maçlarındaki temponun artması için yöntemlerin geliştirilmesi ve bu ortalamanın uluslararası düzeye yükselmesi milli takımlar düzeyinde başarıyı getirecektir."



"KULÜPLERE DANIŞILMALI"



"Başta 4 büyük kulübümüz olmak üzere, Türk futbolundaki tüm kulüpleri etkileyen olumsuz ekonomik koşullar, üst düzey yabancı futbolcu transferini azalttı. TFF'nin yabancı futbolcu transferlerine belirli kriterler getirmesi gerekiyor. Milli takım teknik heyeti, en doğru ve verimli şekilde kadro oluşturmak için kulüp teknik direktörleriyle istişarede bulunmalıdır."



"SEMİNERLER DÜZENLENMELİ"



"Türkiye Futbol Federasyonu, futbol ailesi içinde düzenlediği seminerleri, kulüplerin ilgili yöneticilerini de kapsayacak şekilde bilgilendirici ve katılımcı hale getirmeli. Türkiye'deki teknik direktörlerin büyük bölümünün, futbolu ve futbolcuyu geliştirecek yöntemlere odaklanmak yerine, kendi kariyerlerine öncelik verdiklerini biliyoruz. Bunun yerine futbol kalitesi ve futbolcunun gelişmesine odaklanmaları hem sportif başarıyı getirecek hem de onların kariyerine olumlu yansıyacak."



"ÖZKAYNAK KAZANDIRIR"



"Spor kulübü yöneticileri sürdürülebilir başarı için altyapı yatırımlarına odaklanmalı. Altyapı yatırımları kulübe futbolcuyu özkaynak olarak kazandırır, bu sayede borçluluk azalır ve yerli futbolcu kazandırılır. Futbolda ileri ülkelerin, -Almanya gibi- başarılarının temelinde bu strateji yatıyor."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ