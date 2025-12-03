Advocaat'tan sonra ilk: Tedesco

Jose Mourinho'nun gönderilmesinin ardından 8 Eylül'de Fenerbahçe'ye imza atan Domenico Tedesco, ilk haftalarda eleştirilse de zaman içinde oyun felsefesini takıma yansıtmayı başardı. Her geçen gün daha iyi bir performans gösteren sarı-lacivertliler, oyunuyla camianın da takdirini kazandı.
Özellikle Tedesco'nun derbilerde aldığı skorlar taraftarları mutlu ederken, İtalyan çalıştırıcı, 2016-17 sezonunun ardından 9 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi ve Fenerbahçe'nin başındaki ilk 3 derbisinde 7 puan çıkardı.
Tedesco önderliğindeki Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 yenerken, Beşiktaş'ı ise Dolmabahçe'de 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti. Domenico'nun takımı, pazartesi günü ise Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı.
DAHA ÖNCE ADVOCAAT BAŞARDI
Tedesco'nun bu başarısını daha önce 2016-17 sezonunda Dick Advocaat gerçekleştirdi. Sarı-kanarya o dönem Hollandalı teknik adam yönetiminde Galatasaray'ı 2-0, Trabzonspor'u 3-0 yenerken, Beşiktaş'la ise 0-0 berabere kaldı. Advocaat'tan sonra göreve gelen 8 teknik adam ise bu başarıyı elde edemedi.
2.06 PUAN ORTALAMASI
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başına geldiği günden bu yana Süper Lig'de ve Avrupa'da toplamda 16 maça çıktı. İtalyan çalıştırıcı, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, 6'sndan beraberlikle ayrıldı ve sadece 1 karşılaşmayı kaybetti. Tedesco, böylece 2.06'lık puan ortalaması yakaladı ve kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.
Özellikle Tedesco'nun derbilerde aldığı skorlar taraftarları mutlu ederken, İtalyan çalıştırıcı, 2016-17 sezonunun ardından 9 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi ve Fenerbahçe'nin başındaki ilk 3 derbisinde 7 puan çıkardı.
Tedesco önderliğindeki Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 yenerken, Beşiktaş'ı ise Dolmabahçe'de 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti. Domenico'nun takımı, pazartesi günü ise Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı.
DAHA ÖNCE ADVOCAAT BAŞARDI
Tedesco'nun bu başarısını daha önce 2016-17 sezonunda Dick Advocaat gerçekleştirdi. Sarı-kanarya o dönem Hollandalı teknik adam yönetiminde Galatasaray'ı 2-0, Trabzonspor'u 3-0 yenerken, Beşiktaş'la ise 0-0 berabere kaldı. Advocaat'tan sonra göreve gelen 8 teknik adam ise bu başarıyı elde edemedi.
2.06 PUAN ORTALAMASI
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başına geldiği günden bu yana Süper Lig'de ve Avrupa'da toplamda 16 maça çıktı. İtalyan çalıştırıcı, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, 6'sndan beraberlikle ayrıldı ve sadece 1 karşılaşmayı kaybetti. Tedesco, böylece 2.06'lık puan ortalaması yakaladı ve kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.