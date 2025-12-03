03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13:00
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
13:30
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
13:30
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
13:30
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
13:30
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
13:30
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Advocaat'tan sonra ilk: Tedesco

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk 3 derbide 7 puan toplayarak Dick Advocaat'ı yakaladı.

calendar 03 Aralık 2025 08:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Advocaat'tan sonra ilk: Tedesco
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Jose Mourinho'nun gönderilmesinin ardından 8 Eylül'de Fenerbahçe'ye imza atan Domenico Tedesco, ilk haftalarda eleştirilse de zaman içinde oyun felsefesini takıma yansıtmayı başardı. Her geçen gün daha iyi bir performans gösteren sarı-lacivertliler, oyunuyla camianın da takdirini kazandı.

Özellikle Tedesco'nun derbilerde aldığı skorlar taraftarları mutlu ederken, İtalyan çalıştırıcı, 2016-17 sezonunun ardından 9 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi ve Fenerbahçe'nin başındaki ilk 3 derbisinde 7 puan çıkardı.

Tedesco önderliğindeki Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 yenerken, Beşiktaş'ı ise Dolmabahçe'de 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti. Domenico'nun takımı, pazartesi günü ise Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı.


DAHA ÖNCE ADVOCAAT BAŞARDI

Tedesco'nun bu başarısını daha önce 2016-17 sezonunda Dick Advocaat gerçekleştirdi. Sarı-kanarya o dönem Hollandalı teknik adam yönetiminde Galatasaray'ı 2-0, Trabzonspor'u 3-0 yenerken, Beşiktaş'la ise 0-0 berabere kaldı. Advocaat'tan sonra göreve gelen 8 teknik adam ise bu başarıyı elde edemedi.

2.06 PUAN ORTALAMASI

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başına geldiği günden bu yana Süper Lig'de ve Avrupa'da toplamda 16 maça çıktı. İtalyan çalıştırıcı, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, 6'sndan beraberlikle ayrıldı ve sadece 1 karşılaşmayı kaybetti. Tedesco, böylece 2.06'lık puan ortalaması yakaladı ve kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.