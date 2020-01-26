Adil Gevrek: 'Biz maçın oynanmasını istedik'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise konuya ilişkin olarak Habertürk'e konuştu ve isyan etti.Erteleme talebinin Trabzonspor'dan geldiğini belirten Gevrek, "Federasyon'dan bizi aradılar ve Trabzonspor'un gelmek istemediğini ilettiler. Bizden de erteleme talebinden bulunmamızı rica ettiler. Ancak biz maçın oynanmasını istedik. Buna rağmen tek taraflı olarak erteleme kararı çıktı. Trabzonspor gelmek istemiyor diye maç mı ertelenir? Bana göre kesinlikle maçı erteleyerek yanlış yaptılar. Bu hiçbir hakka hukuka adalete sığmaz. Madem deprem var o halde bütün lig maçlarını bu hafta oynatmasalardı" ifadelerini kullandı.Trabzonspor'un fikstürüne değinen Gevrek, "Trabzonspor daha birkaç gün önce kupada 120 dakika maç oynadı. Ayrıca sakat ve cezalı olan oyuncuları var ki Nwakaeme de bunlardan biri... Yani bunların hepsini düşüneceksin" dedi.Takımın durumuyla ilgili de konuşan Başkan Gevrek, "Bizim oyuncular maça motive olmuştuk' dediler ve onlar da tedirgin oldu bu durumdan. Hepsi aradı eğer bir şey yoksa neden ertelendi diye... Yani deprem beklentisi mi var diye düşündüler. Bizim oyuncularımızı da panik içine sokmaya gerek var mıydı? Maç pazartesi sonuçta." ifadelerini kullandı.Gevrek sözlerini "Bize doğrudan Trabzonspor'dan bir talep gelmedi ama federasyondan dediler bunu bize. Bununla ilgili bir açıklama yapacağım." diyerek noktaladı.