Adem Ljajic'e Sırbistan'dan kötü haber

Sırbistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Dragan Stojkovic, Beşiktaş'taki form grafiği yükselişte olan Adem Ljajic'i milli takıma almadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adem Ljajic'e Sırbistan'dan kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2021 13:48
Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic ülkesinin milli takımı için düşünülmedi. Bir süre sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmasının ardından yeniden formasına kavuşan oyuncu Ocak ortasından bu yana top koşturmaya başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından çoğunlukla ilk 11'de şans verilen ve bu süreçte 2 gol kaydeden Ljajic, form tutmaya başlamasına karşın değerlendirilmedi. Sırbistan milli takımının yeni teknik direktörü olan Dragan Stojkovic ilk milli takım kadrosunu açıklarken 29 yaşındaki oyuncuya davet göndermedi.

Adem Ljajic kasım ayındaki Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası play-off maçlarında da kadroya alınmamış, Sırbistan Milli Takımı'nda son maçına ekimde Macaristan karşısında çıkmıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.