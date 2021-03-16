Adem Ljajic'e Sırbistan'dan kötü haber

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic ülkesinin milli takımı için düşünülmedi. Bir süre sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmasının ardından yeniden formasına kavuşan oyuncu Ocak ortasından bu yana top koşturmaya başladı.



Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından çoğunlukla ilk 11'de şans verilen ve bu süreçte 2 gol kaydeden Ljajic, form tutmaya başlamasına karşın değerlendirilmedi. Sırbistan milli takımının yeni teknik direktörü olan Dragan Stojkovic ilk milli takım kadrosunu açıklarken 29 yaşındaki oyuncuya davet göndermedi.



Adem Ljajic kasım ayındaki Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası play-off maçlarında da kadroya alınmamış, Sırbistan Milli Takımı'nda son maçına ekimde Macaristan karşısında çıkmıştı.



