Miami Heat başantrenörü Erik Spoelstra, NBA genel menajerlerini Bam Adebayo'nun savunmasını tanımamaları üzerine eleştiri yağmuruna tuttu.



Adebayo, son birkaç sezondur NBA'in en etkili savunmacılarından biri olmasına rağmen, 2023-24 sezonu NBA GM Anketi'nde NBA'in en iyi savunma oyuncusu kategorisinde sıfır oy almıştı.



Bu durum, Adebayo'nun savunma becerilerine gösterilen saygısızlık hakkında uzun uzun konuşan Spoelstra'yı çileden çıkardı:



"Yemin ediyorum inanılır gibi değil. Bence Bam ligdeki en iyi savunma oyuncusu ve oyunun o tarafında bu kadar etkili olmasının neden görülmediğini anlayamıyorum. Artık bu sene bunu tekrar kanıtlaması ve herkes fark edene kadar bunu sürdürmesi gerekecek.



Bana göre bu güzel bir ödül. Pek çok ödülün, kazanmanın önüne geçme ihtimali olabiliyor. Ben bu durumun kendisini etkileyeceğini sanmıyorum. Bence kendisi olması, normalde ne yapıyorsa onu sürdürmesi ve sahanın o tarafında dinamik bir güç olmayı sürdürmesi gerekiyor.



O zaman bu kişiler tarafından görüleceğini ve bizim de savunmamızı yükselterek oyunun o tarafında bize liderlik edeceğini umuyorum."



Adebayo kariyerinde dört kez ikinci savunma beşlerine seçilmiş, fakat hiçbir zaman birinci takıma seçilememişti.



