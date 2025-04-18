Adanaspor Başkanı Ergin Göleli: 'Engelleri aşamadık ve küme düştük'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un kulüp başkanı Ergin Göleli, "Bu zorlu süreç de geçecek, hep birlikte yeniden yola koyulacağız." dedi.



Göleli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sezon için üzgün olduklarını belirterek, "Maalesef bu sezon küme düştük. Bunu kabullenmek gerçekten zor, çünkü Adanaspor'a gönül vermiş her birimiz için bu sonuç hayal kırıklığı. Ben de bir taraftar olarak, bu acıyı sizlerle birlikte yaşıyorum. Kulüp başkanı olarak elimden geleni yapmaya çalıştım, ama maalesef bazı engelleri aşamadık." ifadelerine yer verdi.



Bunun sonları olmadığını aktaran Göleli, şunları kaydetti:



"Adanaspor, büyük bir camia, güçlü bir taraftar gücü ve her zaman ayağa kalkmayı bilen bir kulüp. Bu zorlu süreç de geçecek, hep birlikte yeniden yola koyulacağız. Hepinizin desteğiyle, daha iyi günlere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bugün belki zor bir gün, ama yarın yeniden başlayacağız, daha güçlü, daha umutlu. Hep birlikte, Adanaspor için daha parlak bir geleceği inşa edeceğiz."



Turuncu-beyazlı ekip, ligin 34. haftası itibarıyla 27 puanla 19. sırada yer alıyor.



